Blackie Lawless, W.A.S.P: «Я изо всех сил старался скрыть свое состояние, но временами боль становится невыносимой»Блог
Blackie Lawless, которому 66 и который со своим W.A.S.P откатывает невероятное количество туров (например, текущий апрель-май он ездит по Европе, август-сентябрь — по США, выступая ежедневно или с перерывами на день), поделился грустной историей своих болячек, из-за которых на концертах старина выглядит и двигается довольно странно. Оказалось, причиной неутихающая хроническая боль.
«Многим из тех, кто бывал на наших концертах или смотрел видео на ютубе, очевидно, что со мной что-то не так. И это правда. Я изо всех сил старался скрыть свое состояние, но временами боль становится настолько невыносимой, что замаскировать ее невозможно», — рассказал музыкант в своих соцсетях и объяснил, что причиной всему старая травма, которую он получил более десяти лет назад, когда из багажника грузовика выпал на груду кирпичей. Он сломал ногу и повредил спину.
«Корешки спинномозговых нервов, находящиеся у моего спинного мозга, поражены. Они воспалены, и это воспаление, начинающееся от самого позвоночника, продвигается дальше и дальше, вдоль ноги, до самой стопы. Оно вызывает онемение, слабость и… если честно, просто-таки невообразимую боль».
Несмотря на настойчивые рекомендации врачей и здравый смысл, подсказывающий, что для гастролей подобные расклады не очень, Blackie решил не отменять евротур, посвященный 40-летию группы и уже переносившийся в ковидные времена. А чтобы хоть как-то облегчить состояние, он посещает сеансы эпидуральных обезболивающих инъекций.
«Уколы сами по себе болезненны, потому как во время процедуры давление оказывается на и без того раскаленные, напряженные нервы. Когда я ходил на процедуру в последний раз, боль была просто чудовищна, и стол, на котором я лежал, был буквально залит моим потом. Инъекции занимают примерно 20 минут, и это просто мучение от и до.
Медсестра, которая помогала врачу, увидела, как я весь дрожу, лежа в этой луже пота, и пока доктор колол уколы. она, как могла, растирала и массировала мою левую икру. Это не очень помогало, но ничего больше бы и не помогло… я не видел лица этой девушки, но, уверен, она ясно видела мои муки и старалась сделать хоть что-то.
Я большой мальчик, но от этого всего вместе просто хотелось рыдать: и от беспомощности, и от того, что здесь рядом она, поклявшаяся помогать людям как только может, — и, несмотря ни на что, помогает, старается ради меня. Этакая смесь нежности и беспросветного ада — минуты, которые длились вечно. Я не забуду все это до конца жизни».
Кто увидит W.A.S.P. на концертах этой весной-летом, не судите особенно, но… если честно, героизм Лоулесса не очень понятен. Вряд ли эти туры для него — вопрос финансового выживания, ибо, согласно некоторым открытым источникам, на счетах музыканта миллионы. Не лучше ли на них как следует полечиться?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 84
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Blackie Lawless, W.A.S.P: «Я изо всех сил старался скрыть свое состояние, но временами боль становится невыносимой»
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Комментарии
hiCliff:
Стоит отметить, что несмотря ни на что он продолжает находиться в весьма неплохой вокальной форме.…
DimaCar:
Некоторые люди просто помешаны на работе и жизнь свою не мыслят без постоянной деятельности. Могу догадаться, что и здесь — такой же случай.…
Anastasiya:
Уася написал(а):
на кипелова с чайфом тоже обзоры будут?
У меня нет причин подозревать АРКОНУ в каком-либо ватанстве.…
Уася:
ratfred:
Чорны написал(а):
И Клуб глухих. И Крабатор. И Эксгуматор. И Грейт Сорроу.
Бля, меня оттуда в опорняк забрали, веселая ночка была )))…
Dead:
Ну ептвою, человек просто сказал, что он по мужикам, и от этого все на него накинулись. Его музыка как-то изменилась с того момента? Он пошел ебашить суровый блэк про …
D:
Кирилл Юрич:
И Pathologist Department, и Gods Tower, и Tornado и Orchestral Pits Cannibbals……
D:
Дружище Христос Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Ну, Metallica хоть когда-то была интересна, в отличие от.
Overkill тоже были довольно интересной группой .Где то с периода начал…
Death:
Ukko:
Чорны:
Кирк Хэммет:
Fredguitarist написал(а):
Хочу напомнить, что Кирк Хэммет…
Что? Кирк Хэммет что?…
Некоторые люди просто помешаны на работе и жизнь свою не мыслят без постоянной деятельности. Могу догадаться, что и здесь — такой же случай.
Стоит отметить, что несмотря ни на что он продолжает находиться в весьма неплохой вокальной форме.