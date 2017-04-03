WINTERSUN за месяц собрали полмиллиона долларов на выпуск альбома

Тема WINTERSUN и краудфандинга муссировалась долгое время, когда лидер группы Jari Mäenpää мучительно ныл о нехватке денег и условий для рождения Шедевра. То ему для интимности вдохновенного творческого процесса не хватало личной студии, то Nuclear Blast ставили палки в колеса (с историей вопроса вкратце можно познакомиться тут) — в общем, время шло, а давно анонсированный последователь Time I так и оставался нерожденным ребенком затянувшегося вынашивания Яри. Видимо, без личной студии все же никак. Или, быть может?..

Как выяснилось за последние годы, Яри — мужик чертовски упрямый. И в начале марта 2017 WINTERSUN таки ошарашил амбициозными краудфандинговыми планами. Всего группа планирует собрать €750 000 — обеспечив тем самым и условия для записи, и выпуск альбома. Звучит нереально? Нам всем так казалось. Тем не менее, будучи уверенным в желании обожаемых фэнов заполучить новый альбом, Яри отступать не подумал.

Большую кампанию по финансированию расходов он разделил на три части — первая из которых, на €150 000 (необходимая сумма для выпуска альбома и покрытия обязательств перед участниками краудфандинга), стартовала 1 марта. А уже второго марта сумма собранных средств превысила €250 000 — по итогам на начало апреля составив €428 310 и побив рекорды PROTEST THE HERO.

Так что, радостно заявили музыканты, релиз под названием The Forest Seasons уже готов, записан и оформлен — и все, скинувшиеся на его реализацию, в июле получат заветный линк. Ровно в тот же день, как Nuclear Blast выдаст физические носители. Но только, ребята, — настойчиво постановила команда, — не покупайте, пожалуйста, диски от лейбла. Берите у нас. Потому что лейбл жадный, и копеечки с продаж нам не отдаст. А нам еще студию строить. И работать без компромиссов.

Мы проконсультировались с профессиональными строителями, и рассчитанный бюджет оказался таков:

Земля в собственность = €100 000

Здание = €250 000

Оборудование студии = €150 000

Финские налоги + 5% для Indiegogo + 3% за обслуживание кредитных карт = €250 000

Осуществятся ли их дальнейшие планы? По всей видимости, сложности не составит. Ну а если вы тоже хотите вложиться, велком сюда. Вариантов ставок в кампании минимум: 50 евро за основную упаковку цифрового стаффа от группы и 20 евро в качестве дополнительных бонусов. А много ли, мало ли — надо признать: это реально работает!