MadderMortem
16.11.2023

Наконец-то! MADDER MORTEM записали новый альбом

Новинки и новости

Процесс оказался неожиданно долгим (шесть лет), но уникальные, волшебные норвежцы MADDER MORTEM с лучшим женским вокалом во всем метале (ладно, на эту должность каждый может номинировать любую группу на свое усмотрение; однако ж Agnete роскошна в любом случае) записали и подготовили к выпуску в конце января восьмой лонгплей Old Eyes, New Heart.

«Музыкально и лирически альбом повествует о надежде, разочаровании и двойственном балансе между этими двумя состояниями. Это музыка старых сердец и глубоких корней, широко открытых глаз и безграничных возможностей, которыми обладают 12 нот, окрыленные желанием написать хорошую, честную песню.

Слушаем премьерный сингл «Towers» — как сообщает самая группа, инспирированный гранжем, пост-металом и роком 70-х, говорящий «о том, как люди, спасаясь от внешних воздействий, склонны строить вокруг себя защитные крепости. Из которых, однако, порою не выбраться…»

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