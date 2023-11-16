Наконец-то! MADDER MORTEM записали новый альбом

Наконец-то! MADDER MORTEM записали новый альбомНовинки и новости
Процесс оказался неожиданно долгим (шесть лет), но уникальные, волшебные норвежцы MADDER MORTEM с лучшим женским вокалом во всем метале (ладно, на эту должность каждый может номинировать любую группу на свое усмотрение; однако ж Agnete роскошна в любом случае) записали и подготовили к выпуску в конце января восьмой лонгплей Old Eyes, New Heart.
«Музыкально и лирически альбом повествует о надежде, разочаровании и двойственном балансе между этими двумя состояниями. Это музыка старых сердец и глубоких корней, широко открытых глаз и безграничных возможностей, которыми обладают 12 нот, окрыленные желанием написать хорошую, честную песню.
Слушаем премьерный сингл «Towers» — как сообщает самая группа, инспирированный гранжем, пост-металом и роком 70-х, говорящий «о том, как люди, спасаясь от внешних воздействий, склонны строить вокруг себя защитные крепости. Из которых, однако, порою не выбраться…»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 50
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Комментарии
Назар Василич:
Что-то и правда ни о чем. Вымученная музыка, с нулевой энергетикой, тяжесть гитар -просто звук «шшшшш… «…
Бармалей:
Ахуенно! Назло Металлике музло сделано. Типа — нихуя ,у нас бас торчать будет,а не гитары!…
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
Алексей написал(а):
Starcross написал(а):
Алексей написал(а):
BLOOD RED THRONE
Hemorrhoids написал(а):
Действительно очень достойно.Даже и не подума�…
Дружище Христос:
Алексей написал(а):
Starcross написал(а):
Алексей написал(а):
BLOOD RED THRONE
Hemorrhoids написал(а):
Действительно очень достойно.Даже и не подумал бы что они норвеги. Часто о�…
Другой Александр:
Мне кажется, если б фильм «Вий» был сыгран в метале, он звучал бы именно так.
Здесь не из Вия кадры. Это из шведского фильма «Ведьмы».…
Hemorrhoids:
Так. На всякий.
Красивая,не шибко претенциозная песня! Я уже всему рад,лишь бы без кишок и гнойных язв в жопе.…
b4w:
Раз такое дело, рекомендую новое открытие в симфоблэке, которое оторвёт всем сраки.
Желательно навернуть всю дискографию разом.…
atr:
https://www.youtube.com/watch?v=NNHFD6UaYwM
Так. На всякий.…
Дед Аким:
Тварь написал(а):
Дед Аким написал(а):
Мне понравилось, чего их ругают? Корпспэйнт и кривляние убрать, вокал заменить на Флор, и можно на концертах Nightwish исполня…
Тварь:
Дед Аким написал(а):
Мне понравилось, чего их ругают? Корпспэйнт и кривляние убрать, вокал заменить на Флор, и можно на концертах Nightwish исполнять
Слушай, тебе…
Другой Александр:
Ща будет неполиткорректная шутка:
https://youtube.com/watch?v=sSJYs7Kc0ys&pp=ygUYZ3lwc3kgaW4gbWUgc3RyYXRvdmFyaXVz…
Тварь:
Я читал книгу Тимо.
После прочтения стал по-другому его воспринимать.
Он реально серьезно болен, так что… в момент совершения для него все могло быть именно так, ка…
Виктор:
Hemorrhoids написал(а):
Писал бы попс-был бы в шоколаде.
по твоей логике Iron Maiden сейчас наверное тоже нифига не зарабатывают, да?
Не знаю, тут скорее дело не в жа�…
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