amorphis to release halo album
03.12.2021

Новинка: клип AMORPHIS «The Moon»

Новинки и новости

Ковидло ковидлой, а привычные сроки выпуска альбомов AMORPHIS — каждые два-три года — должны быть соблюдены. Так, группа записала четырнадцатый полноформатник Halo, он появится в феврале, а чудесный сингл «The Moon» с сопутствующим видео уже доступны к прослушиванию. Подведут ли финны? Удивят ли?

На оба вопроса — нет. Отличная тема в стандартном ключе современного «аморфиса». За что, как говорится, и любим.

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