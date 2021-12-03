03.12.2021
Новинка: клип AMORPHIS «The Moon»Новинки и новости
Ковидло ковидлой, а привычные сроки выпуска альбомов AMORPHIS — каждые два-три года — должны быть соблюдены. Так, группа записала четырнадцатый полноформатник Halo, он появится в феврале, а чудесный сингл «The Moon» с сопутствующим видео уже доступны к прослушиванию. Подведут ли финны? Удивят ли?
На оба вопроса — нет. Отличная тема в стандартном ключе современного «аморфиса». За что, как говорится, и любим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 74
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