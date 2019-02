Плоские финны: слушаем супергруппу FLAT EARTH от экс-музыкантов HIM и AMORPHIS

Пока HIM находятся в перманентном (?) творческом отпуске, а Вилле Вало катается с фанатками по круизам, экс-участники коллектива Mikko «Linde» Lindström и Mika «Gas Lipstick» подписались на участие в суперпроекте FLAT EARTH, созданном бывшим «аморфисовским» басистом ‪Niclas Etelävuori. На вокал мужики пригласили ‪Anttoni «Anthony» Pikkarainen из группы POLANSKI, ну а то, что вышло, уже можно отправлять на очередной съезд сторонников плоской Земли. Благо, тема модная.

А вот станет ли модным суперпроект, мы узнаем чуть позже: пока альбом None For One, выпущенный в ноябре, ажиотажа не вызвал. Но быть может, публика просто еще не распробовала?..

«Я двадцать лет играл в разных группах, — вспоминает Niclas расставание с AMORPHIS, случившееся ввиду конфликта с менеджером команды, — и подумал: а может, пора делать что-то еще? Ведь у меня на винчестере давно записаны собственные песни, но с ними ничего не происходит. Так вот в итоге я решил от них избавиться и посмотреть, что из этого выйдет».