Какие альбомы AMORPHIS ваши любимые?

В процессе обсуждения результатов голосовалки по поводу лучших релизов первой половины 2022 возник любопытный вопрос: а действительно ли, из раза в раз голосуя за условный AMORPHIS, слушателям невероятно нравится свежевышедший диск — или все-таки работает синдром «зачетки»?

Клавишник Santeri Kallio, комментируя Halo, отмечал следующее: «Я считаю, Under The Red Cloud был своего рода черновиком; Queen Of Time — повторением того же маршрута, однако с некоторым углублением. С Halo же группа обрела полную уверенность. Мы к этому моменту все узнали о нашем продюсере (Jens Bogren — прим. авт.), а он узнал все о нас. И все запросто сложилось.

Что немного поменялось — так это утяжеление по сравнению с предшественником; стало заметно больше гитарных риффов. По сути, метал-риффов больше, чем на трех последних релизах вместе взятых! Так получилось. Специально мы не планировали.

Возможно, все подсознательно помнили, что Queen Of Time стал мегауспешным. Мы обрели кучу новых фэнов, концерты стали собирать гораздо больше людей — хотя и после Under The Red Cloud на посещаемость жаловаться не приходилось. Однако Queen Of Time стал большим шагом для AMORPHIS, и я думаю… Думаю, никто в группе не хотел его повторять. Ведь если ты записал хит, не стоит пытаться переписать его заново.

И возможно, по этой причине Halo звучит так свежо по сравнению с Queen Of Time. Продакшн стал заметно скромнее, нет ощущения, что каждая секунда переполнена звуками. И хотя релиз многогранен, полон прогрессивных элементов и тончайших деталей, воспринимается он единым потоком, сливается в целое».

Давайте же, однако, копнем глубже и сравним не только актуальный AMORPHIS с актуальным АМОРФИСОМ, но зацепим также и классический, до’Joutsen’овский период. Голосовать можно за любое количество альбомов.

Ваши любимые - и самые лучшие - альбомы AMORPHIS? The Karelian Isthmus

Tales From The Thousand Lakes

Elegy

Tuonela

Am Universum

Far From The Sun

Eclipse

Silent Waters

Skyforger

The Beginning Of Times

Circle

Under The Red Cloud

Queen Of Time

Halo результаты

