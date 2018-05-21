Королевский подгон — AMORPHIS с альбомом «Queen Of Time»

До конца первого полугодия 2018-го осталось не так много времени, и не знаю, как у вас, но у меня уже определился кандидат на лучший альбом. Блистательная, королевски богатая и лучезарная, словно рассветный отблеск в холодной финской воде, 13-я работа AMORPHIS Queen Of Time, которую мы уже немного зацепили ранее, но лишь сейчас (официально — 18 мая) представшая во всем своем сочном великолепии. Браво, мужики, удивили опять!
Этот альбом, драйвовый и горячий, как сердце влюбленного подростка, способен заменить любые антидепрессанты в вашей аптечке. Здесь происходит так много, что кружится голова от калейдоскопической красоты. Оркестровки, струнные, хоры, разнообразие вокалов (привет, Аннеке) — красочная скорлупа вокруг мелодических танцевально-упругих жемчужин, которые кропотливый финский талант не устает генерировать год за годом. Всем, кто еще не оценил, слушать немедленно! И мечтать о концертах.
Все это танцевально-упругое разнообразие меня утомляет и нагоняет тоску. Не надо лакшери, достаточно простого, но вкусного Against Widows, Black Winter Day, My Kantele и т.п. А нынешние аморфисы, как и многие старые группы гонят угар нэпа. Бессмысленно и беспощадно.
Старперское мычание, как обычно. Ещё надо поныть на тему старого вокалиста. группа по-прежнему умеет делать хиты и запоминающиеся мелодии, и похер, в каком именно звуке. Люблю за это их и Транквиллити!
Вот странный альбом. Есть хиты (1,4,5,9), есть неплохие песни (3, 6,7). А остальные я пока вообще не могу слушать. Какой то непонятный прогрессив. Но буду еще вслушиваться.
Egor написал(а):
Вот странный альбом. Есть хиты (1,4,5,9), есть неплохие песни (3, 6,7). А остальные я пока вообще не могу слушать. Какой то непонятный прогрессив. Но буду еще вслушиваться.
Ну он еще и длинноват для одного рывка, оптимально вникать в несколько заходов.
Этакий Миражфуфло для школьных дискотек
А мне нравится! Позитивно, дорого-богато по звуку. А фуфло — это новый DB.
Понравилось ноль песен.
Заинтриговали тут все, пойду вечером слушать.
Альбом года? А как же Ihsahn?