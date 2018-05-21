Королевский подгон — AMORPHIS с альбомом «Queen Of Time»

До конца первого полугодия 2018-го осталось не так много времени, и не знаю, как у вас, но у меня уже определился кандидат на лучший альбом. Блистательная, королевски богатая и лучезарная, словно рассветный отблеск в холодной финской воде, 13-я работа AMORPHIS Queen Of Time, которую мы уже немного зацепили ранее, но лишь сейчас (официально — 18 мая) представшая во всем своем сочном великолепии. Браво, мужики, удивили опять!

Этот альбом, драйвовый и горячий, как сердце влюбленного подростка, способен заменить любые антидепрессанты в вашей аптечке. Здесь происходит так много, что кружится голова от калейдоскопической красоты. Оркестровки, струнные, хоры, разнообразие вокалов (привет, Аннеке) — красочная скорлупа вокруг мелодических танцевально-упругих жемчужин, которые кропотливый финский талант не устает генерировать год за годом. Всем, кто еще не оценил, слушать немедленно! И мечтать о концертах.