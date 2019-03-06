AMORPHIS в Минске: третий «пчелиный»

Помнится, парни из агентства Wake Up говорили, что есть группы, возить которые в кайф в любом случае, собирают они зал битком или нет. Профи, приятные в общении мужики, все серьезно, по-хорошему и без глупостей. Вот, к примеру, AMORPHIS — еще одни «возвращенцы» этой весны, количество посещенных концертов которых, закатывая глаз, считали активные «фестивальщики» во время итальянского хард-рок разогрева GAME ZERO.

Разогрев, вопреки частому обычаю возить «на хвосте» вышедшее (или не вошедшее) в тираж абы что, был неплох: упругий, мелодичный, танцевально-хваткий хард-рок, с чувством и драйвом, которые при других условиях, возможно, завели б и взбодрили публику — но людей пришло мало, все были после работы и трезвые, так что гремучие смеси летели все мимо.

На свой третий минский визит AMORPHIS собрал народу поменьше: если первый в 2013-м прокатился с аншлагом; а второй в 2016-м просел незначительно, то к 2019-му, посвященному альбому Queen Of Time, в зал пришла пара сотен наиболее стойких. Что в целом понятно: во-первых, концертов, хороших, крупных и разных, в этот весенний сезон скопилось прилично (тот же Wake Up, собственно, и радует); во-вторых, сетлист практически полностью базировался на альбоме про пчел, а он, будучи достаточно необычным пунктом «аморфисовской» дискографии, понравился все же не каждому. К тому ж всегда будут фэны, которые при любых раскладах предпочтут новому, модному, попсовому, молодежному песни из 90-х, а по пункту «ублажить олдырей» финны включили в повестку лишь «Black Winter Day».

С другой стороны, выдался дивный повод открыть для себя Queen Of Time: в живом исполнении задорные мелодии релиза обретали экстремальность и вес, обрастали риф(ф)леными гитарными мышцами; схватившись с силой за микрофон, Томи страшно гроулил, а клавишник Сантери, выводящий игривые партии «The Bee» или «The Golden Elk», закатывал глаза и отчаянно гримасничал, выражая своим видом тотальную вовлеченность вкупе с тотальным счастьем — либо не объясненным нам неимоверным страданием.

По сути, это были два самых экспрессивных участника группы; остальные, во всех своих татуировках и минималистичных рок-прикидах, играли с лицами флегматичными, изредка лишь улыбаясь, притопывая ногой и вспоминая, что где-то там, в трех метрах под сценой, веселится, подпевает и скачет толпа. В целом, признаться, сложилось впечатление, будто этим мужичкам, в течение тридцати лет колбасящим по миру своим «аморфисом», публика и ажиотаж уже как-то давно фиолетовы. Перед концертом, шастая туда-сюда в гримерку, финны, с предельно сосредоточенным и суровым видом, старались миновать взглядом фанатов; на прописанный в сетлистах бис вышли как на работу, так же буднично попрощались и обещали вернуться еще.

В этот раз группа, шпарившая на двух прошлых концертах, как шаровая молния, выглядела уставшей. Пила между песнями литры водички.

Хотя к Йоутсену, конечно, вопросов ноль: петь, отрываться, колбаситься, рычать, рвать, метать, заполнять собою (будучи в жизни весьма миниатюрным мужчиной) все слышимое и видимое пространство — это у него, какой ни была б точка гастролей, не отобрать; Томи — неподражаемый фронтмен, он яркий, вездесущий, крутой разноплановый вокалист, ну и просто душка как человек.

К тому же, думается, ожидать от немолодой команды, которая месяцами ездит в турне с ежедневными шоу, юношеской пылкой самоотдачи и стопроцентной зарядки всех батарей, тоже немного нечестно. Начало 2019 выдалось у AMORPHIS очень насыщенным, и, как мне кажется, к Минску они уже несколько «разрядились».

Тем не менее, это был концерт, который запомнится. А также не раз заставит переслушать последний альбом, фишки которого стали в концертной версии столь броски и выразительны. Мне действительно нравится, как AMORPHIS, не зацикливаясь на бестселлерах, всякий раз меняет программу. Оставляя неизменной только «House Of Sleep» — песню, ставшую с середины нулевых визиткой команды, с которой в третий раз, не замолкающей в глубинах души, уходишь из клуба в весеннюю ночь.

Большой фоторепортаж смотрим здесь!