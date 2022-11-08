Новинка AMORPHIS «The Well»: «Некоторые влияния раннего скандинавского блэк-метала»Новинки и новости
В настоящий момент стартует европейский тур AMORPHIS c ELUVEITIE, DARK TRANQUILLITY и NAILED TO OBSCURITY (кто сейчас в Европе, смотрите даты тут), и, подзадоривая публику, финны вытащили из загашника сессий к альбому Halo довольно жесткую по меркам нынешнего «аморфиса» тему «The Well».
Tomi Joutsen: «Это история человека, который, сломав отлаженные принципы общественного существования, вызвал хаос и беспредел. Такие феномены случались и продолжают иметь место в истории; это своего рода природная сила в человеческой среде. Музыкально же песня содержит некоторые влияния раннего скандинавского блэк-метала, а также классический AMORPHIS’овский вайб. Одна из тяжелых вещей, записанных во время работы над Halo в 2021-м году».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
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Комментарии
Polaris:
Дед Аким:
Наоборот, метал девушки прогрессируют и раскручены больше мужиков, список самых известных: Доро Пеш, Тарья Турунен, Шарон Ден Адель, Лиззи Хейл, Флор Янсен, Анетт Ол…
Дед Аким:
Три новых альбома. Об одном сложно говорить, потому что сам был Говнарем — (НАШЕствие, Крылья, разные концерты и сейшены, примерно лет 10, может больше, вся эта тусовка…
HARVEY KEITEL:
Merzbow написал(а):
всё таки девушки в металле как были экзотикой так и остались. Даже в оглавлении на этом упор делается. Вспоминаю Konvent. Всё делалось на то, мол де…
Зануда:
Роман:
неплохой альбом старой бразильской нойз-коровой группы. реально слушабельно и интересно
https://youtu.be/q4q6rxbhOrA…
Anastasiya:
Наконец добралась до кинотеатра с «Ужасающим2»: туманный поздний вечер, пустой зал, все как надо. Кинофильм определенно для фанатов жанра — и нет причин, почему фанат…
Писюн c глазами:
Писюн c глазами написал(а):
Никогда не понимал такую хуету. Ну как разовый стеб-проект было бы смешно, наверное. В таких масштабах — тупо
Извините, этот комм…
afterglowstar:
Merzbow написал(а):
прикосновение не советский. А российский фильм. 92 год
Виноват. Действительно.…
Merzbow:
Дед Аким:
Граф де Билл написал(а):
Моран написал(а):
Я был на концерте Мэйден в 14 году, это убого. 4 деда, бренчашие слабыми стариковскими руками слабенькие рокопопс риффы…
Дед Аким:
Куда катится этот грешный мирЗа гранью добра и зла, лучше покойников переслушаю — Луча…
Граф де Билл:
Моран написал(а):
Я был на концерте Мэйден в 14 году, это убого. 4 деда, бренчашие слабыми стариковскими руками слабенькие рокопопс риффы из 70х и еле сипящий Дики…
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