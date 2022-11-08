Amorphis
08.11.2022

Новинка AMORPHIS «The Well»: «Некоторые влияния раннего скандинавского блэк-метала»

Новинки и новости

В настоящий момент стартует европейский тур AMORPHIS c ELUVEITIE, DARK TRANQUILLITY и NAILED TO OBSCURITY (кто сейчас в Европе, смотрите даты тут), и, подзадоривая публику, финны вытащили из загашника сессий к альбому Halo довольно жесткую по меркам нынешнего «аморфиса» тему «The Well».

Tomi Joutsen: «Это история человека, который, сломав отлаженные принципы общественного существования, вызвал хаос и беспредел. Такие феномены случались и продолжают иметь место в истории; это своего рода природная сила в человеческой среде. Музыкально же песня содержит некоторые влияния раннего скандинавского блэк-метала, а также классический AMORPHIS’овский вайб. Одна из тяжелых вещей, записанных во время работы над Halo в 2021-м году».

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