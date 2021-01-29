29.01.2021

Время проектов: новые группы бывших участников ANATHEMA и Esa Holopainen из AMORPHIS

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Подкосившие сцену ковид-осложнения в чем-то ей же и помогли: оставшись без концертных графиков, коллективы принимаются что-то сочинять, перекапывать, переделывать, мутить, погружаются в студийные эксперименты, на которые раньше не хватало времени и сил. Ну и разнообразные проекты, конечно. До которых руки раньше также не доходили. Говорят, для вдохновения художник должен страдать? Так а кто сейчас как следует не страдает?

Как мы помним, ANATHEMA в 2020-м отстранилась от дел. Однако внезапно в эфирах стали появляться бывшие из ANATHEMA: Darren White и Duncan Patterson, запомнившиеся по жесткой классике 90-х, The Crestfallen, Serenades и Pentecost III, создали группу ANTIFEAR. Ее идею музыканты вынашивали аж с 1994 года, потом подзабыли — но в 2020-м снова подняли тему и уже почти записали альбом. Стилистически нам обещают «думовый готик-панк»: много риффов, отголоски-влияния HELLHAMMER, CELTIC FROST, DISCHARGE, CHRISTIAN DEATH, FUGAZI и THE CURE. Если кому интересно, запоминайте название.

Второй привет от легенды дума 90-х: Esa Holopainen из AMORPHIS наконец нашел возможность воплотить свою давнюю мечту в виде соло-проекта. Называться его новое детище будет SILVER LAKE, и Nuclear Blast, не глядя, уже подписались на выпуск дебютника. Деталей пока нет, известно лишь что: а) на альбоме будет много гостей из дружественных команд; б) он обязательно понравится фанатам AMORPHIS; в) Холопайнен в своем материале совершенно узнаваем, но временами раскрывается с неожиданных сторон. Каких именно, узнаем попозже — главное, чтоб не как Роб Хэлфорд.

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4 комментария

  • Зануда написал(а):

    Ещё год посидят дома, и не такое придумают! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Роман написал(а):

    Не знаю что мы услышем, но Anathema и Amorphis это было нормально или даже больше.

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  • Сергеич написал(а):

    Уже давно считаю, что используемая всеми коммерческими группами схема «выпускаем альбом как инфоповод раз в два-три года и много, много, много, очень много турим» не самым лучшим образом сказывается на творческих способностях музыкантов. Нынешняя ситуация буквально заставила всех уделять больше времени собственно созданию музыки, а не ее многократному переигрыванию на концертных площадках с целью заработка.

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  • DimaCar написал(а):

    Дарен Уайт :)) без него анафема расцвела. А вот индивидуальное творчество у него что-то не задалось. Может, в этот раз все будет лучше… как гласит старинная еврейская пословица, «если бог захочет, то выстрелит и веник»..

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