«5 альбомов, которые изменили мою жизнь». Esa Holopainen из AMORPHIS

В марте, как долгожданная оттепель, в Минск вернется лучезарный AMORPHIS — на этот раз с туром «Queen of Time» (примерный сетлист концерта можно посмотреть тут). Билеты вовсю в продаже — на настоящий момент цена вопроса 65 рублей — ну а пока вы пытаетесь как-то переждать ночь, чтобы первым прибежать за одним из них в магазин, предлагаю почитать топ-5 всех времен, который для себя составил Esa Holopainen и опубликовал портал Noisecreep.com.

DEEP PURPLE Perfect Strangers (1984)

Этот альбом вышел, когда мне было 13. Друг принес его в школу вместе с другими пластинками (которые тоже впоследствии стали классикой), и я попался на крючок моментально. В этой музыке было нечто особенное, убойное, исполненное мощной индивидуальности. Золотой состав: Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Ian Paice, Jon Lord, Roger Glover. Песня «Knocking At Your Back Door» потрясла меня до печенок, несмотря на то, что на тот момент я не представлял, о чем же она. Ну а титульный трек по-прежнему числится в моих фаворитах DEEP PURPLE на все времена.

LED ZEPPELIN IV (1971)

Должен сказать, мне повезло с однокашниками, которые, кажется, не слушали ничего, кроме классики. И когда мы тусили вместе, LED ZEPPELIN была одной из групп, которая играла чаще всего. Сначала она мне не шибко нравилась — казалась слишком рОковой, а по рок-музыке у нас загонялись ребята постарше. Но противостоять LED ZEPPELIN трудно. Думаю, эта банда меняет жизнь каждого, стоит только послушать ее хиты вроде «When The Levee Breaks» или «Stairway To Heaven». У мужчин определенно есть все: и звук, и талант.

IRON MAIDEN Powerslave (1984)

А вот эти парни сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Узрев IRON MAIDEN в Хельсинки во время турне «Powerslave» (концерт, к слову, был одним из первых, что я посещал в своей жизни), я сразу понял: хочу стать рок-звездой. Ведь пока ты молод и наивен, ничто не кажется нереальным, даже если в действительности куда проще вырасти пилотом «Формулы-1» или профессиональным хоккеистом, нежели быть музыкантом из Финляндии, который хочет добиться мировой славы. Но, в итоге, мы по-своему сделали это, и я нисколько не пожалел, что избрал своей профессией музыку. В общем, Powerslave определил мое будущее; ну а с музыкальной точки зрения он по-прежнему остается любимейшим альбомом IRON MAIDEN.

PINK FLOYD Echoes: The Best of Pink Floyd (2001)

В юности я старался посетить каждый концерт, что проходил у нас в Финляндии. Туров было не очень много: крупных городов, в которых можно отыграть, в стране мало, да и логистически поездки достаточно сложны. Но PINK FLOYD приехали. Это было турне «Momentary Lapse of Reason» и концерт, который изменил мою жизнь. Я тогда уже начинал играть на гитаре… и был потрясен звуком, что извлекал Гилмор из своего инструмента. Нет другого музыканта, который бы вкладывал столько мощи и чувства в соло-партии, как Дэвид. Ну а компиляция Echoes стала моим любимым релизом PINK FLOYD. Я джемовал под него невероятное количество раз. Хотя, с другой стороны, у них все, что ни возьми, — живая классика и легенда.

METALLICA Master Of Puppets (1986)

Думаю, любой металхед моего возраста выберет в топ этот альбом. Ну и что я могу про него сказать нового? Тут и так все понятно. Master Of Puppets изменил хэви-метал сцену. Cliff Burton был настоящим королем — и, к сожалению, душа выветрилась из группы вместе с его смертью. А еще поговаривают, что в песне «Leper Messiah» есть риффы Мастейна. Но, как бы там ни было, этот альбом — просто культ. Я покупал его несколько раз, потому что или терял, или царапал, или заслушивал до дыр предыдущую копию.