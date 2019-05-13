Новая песня BATUSHKA! И продолжение судебной истории…

Объявив давеча, что имя BATUSHKA отошло ему вместе с правом играть концерты и выпускать музыку, Bartłomiej Krysiuk, кажется, выдал желаемое за действительное — и, чтобы восстановить истину, подкину свежего попкорна в эту историю. Но и не только. Также в дополнение к срачу между участниками одной из самых хайповых групп последних лет — юридические документы и… новая музыка!

BATUSHKA-new-songВкратце говоря, дела обстоят так. Прочитав громкие заявления Крысюка, Krzysztof Drabikowski выложил скан постановления польского суда, в котором говорится, что пока идут разбирательства, Крысюку запрещено давать концерты или выпускать музыку под названием БАТЮШКА (равно как и BATUSHKA) без ведома Драбиковского. В свою очередь, Крысюк подал встречный иск, обвиняющий суд в однобокости, а Драбиковского — в попытках навредить делам группы. А также отметил, что плевать хотел на запреты — и концерты состоятся согласно плану.

Однако самое интересное случилось сегодня. Krzysztof выложил новую песню БАТЮШКА (кстати, он имеет легальное право выпускаться под этим именем — во всяком случае, пока): «Песнь 1» из альбома, который он записал в одиночку и назвал Панихида. Слушаем и решаем, говорит ли музыка громче, чем процессуально-словесные перебранки. Ну и, конечно, ждем, чем закончится суд.

, рубрика(и): Batushka Блог

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Комментарии

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  1. Александр 14.05.2019 в 00:05

    Добротно, всё по канонам))) Аминь)))

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  2. Тварь 14.05.2019 в 03:55

    Александр написал(а):
    Добротно, всё по канонам))) Аминь)))
    Слово «аминь» значит всего-навсего «да будет так».
    TotBL завершает все воззвания им.

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  3. Gennadius 14.05.2019 в 09:35

    http://myzuka.club/Album/697879/Crimson-Moonlight-Divine-Darkness-2016 — народ, не навязываю своё мнение,но может оцените. Crimson Moonlight,в противоположность батюшке. Есть и такие группы.

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  4. Ых 14.05.2019 в 16:15

    Тварь написал(а):
    Слово «аминь» значит всего-навсего «да будет так».
    TotBL завершает все воззвания им.

    У TotBL с момента основания наблюдается непрекращающийся эффект Даннинга-Крюгера. И «аминь» тут совершенно ни при чём )

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  5. Тварь 14.05.2019 в 19:26

    Ых написал(а):
    Тварь написал(а):
    Слово «аминь» значит всего-навсего «да будет так».
    TotBL завершает все воззвания им.

    У TotBL с момента основания наблюдается непрекращающийся эффект Даннинга-Крюгера. И «аминь» тут совершенно ни при чём )
    Их практикумы — работают. остальное — не важно.

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  6. Zubov 15.05.2019 в 12:02

    Это все мышиная возня. Вот настоящее https://m.youtube.com/watch?v=98x9qIQfpRY&t=2309s

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  7. Мікалай 15.05.2019 в 21:20

    Я уже совсем запутался,какой Батюшка тру, а какой не совсем тру.Сегодня еще один Батюшка выложил клип Полунощница,и начал предзаказ винилов и прочего мерча.У него альбом называется Hospodi,а не Панихида.Это что будут сразу два альбома группы с одинаковым названием?!

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  8. Зеля 15.05.2019 в 22:04

    По ходу да, две группы. Цирк, бля.

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  9. Balor 15.05.2019 в 22:41

    Мікалай написал(а):
    Я уже совсем запутался,какой Батюшка тру, а какой не совсем тру.Сегодня еще один Батюшка выложил клип Полунощница,и начал предзаказ винилов и прочего мерча.У него альбом называется Hospodi,а не Панихида.Это что будут сразу два альбома группы с одинаковым названием?!
    Это выпуслил Крысюк, бывший вокалист , который пытается отжать права на группу у создателя-гитариста, чья песня представлена в данном посте.

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  10. WereVarg 16.05.2019 в 16:02

    Будет смешно, когда концерт одного будет начинаться с чтения Анафемы другому.

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