Новая песня BATUSHKA! И продолжение судебной истории…

Объявив давеча, что имя BATUSHKA отошло ему вместе с правом играть концерты и выпускать музыку, Bartłomiej Krysiuk, кажется, выдал желаемое за действительное — и, чтобы восстановить истину, подкину свежего попкорна в эту историю. Но и не только. Также в дополнение к срачу между участниками одной из самых хайповых групп последних лет — юридические документы и… новая музыка!
Вкратце говоря, дела обстоят так. Прочитав громкие заявления Крысюка, Krzysztof Drabikowski выложил скан постановления польского суда, в котором говорится, что пока идут разбирательства, Крысюку запрещено давать концерты или выпускать музыку под названием БАТЮШКА (равно как и BATUSHKA) без ведома Драбиковского. В свою очередь, Крысюк подал встречный иск, обвиняющий суд в однобокости, а Драбиковского — в попытках навредить делам группы. А также отметил, что плевать хотел на запреты — и концерты состоятся согласно плану.
Однако самое интересное случилось сегодня. Krzysztof выложил новую песню БАТЮШКА (кстати, он имеет легальное право выпускаться под этим именем — во всяком случае, пока): «Песнь 1» из альбома, который он записал в одиночку и назвал Панихида. Слушаем и решаем, говорит ли музыка громче, чем процессуально-словесные перебранки. Ну и, конечно, ждем, чем закончится суд.
Добротно, всё по канонам))) Аминь)))
Александр написал(а):
Добротно, всё по канонам))) Аминь)))
Слово «аминь» значит всего-навсего «да будет так».
TotBL завершает все воззвания им.
http://myzuka.club/Album/697879/Crimson-Moonlight-Divine-Darkness-2016 — народ, не навязываю своё мнение,но может оцените. Crimson Moonlight,в противоположность батюшке. Есть и такие группы.
Тварь написал(а):
Слово «аминь» значит всего-навсего «да будет так».
TotBL завершает все воззвания им.
У TotBL с момента основания наблюдается непрекращающийся эффект Даннинга-Крюгера. И «аминь» тут совершенно ни при чём )
Ых написал(а):
Тварь написал(а):
Слово «аминь» значит всего-навсего «да будет так».
TotBL завершает все воззвания им.
У TotBL с момента основания наблюдается непрекращающийся эффект Даннинга-Крюгера. И «аминь» тут совершенно ни при чём )
Их практикумы — работают. остальное — не важно.
Это все мышиная возня. Вот настоящее https://m.youtube.com/watch?v=98x9qIQfpRY&t=2309s
Я уже совсем запутался,какой Батюшка тру, а какой не совсем тру.Сегодня еще один Батюшка выложил клип Полунощница,и начал предзаказ винилов и прочего мерча.У него альбом называется Hospodi,а не Панихида.Это что будут сразу два альбома группы с одинаковым названием?!
По ходу да, две группы. Цирк, бля.
Мікалай написал(а):
Я уже совсем запутался,какой Батюшка тру, а какой не совсем тру.Сегодня еще один Батюшка выложил клип Полунощница,и начал предзаказ винилов и прочего мерча.У него альбом называется Hospodi,а не Панихида.Это что будут сразу два альбома группы с одинаковым названием?!
Это выпуслил Крысюк, бывший вокалист , который пытается отжать права на группу у создателя-гитариста, чья песня представлена в данном посте.
Будет смешно, когда концерт одного будет начинаться с чтения Анафемы другому.