Новая песня BATUSHKA! И продолжение судебной истории…

Объявив давеча, что имя BATUSHKA отошло ему вместе с правом играть концерты и выпускать музыку, Bartłomiej Krysiuk, кажется, выдал желаемое за действительное — и, чтобы восстановить истину, подкину свежего попкорна в эту историю. Но и не только. Также в дополнение к срачу между участниками одной из самых хайповых групп последних лет — юридические документы и… новая музыка!

Вкратце говоря, дела обстоят так. Прочитав громкие заявления Крысюка, Krzysztof Drabikowski выложил скан постановления польского суда, в котором говорится, что пока идут разбирательства, Крысюку запрещено давать концерты или выпускать музыку под названием БАТЮШКА (равно как и BATUSHKA) без ведома Драбиковского. В свою очередь, Крысюк подал встречный иск, обвиняющий суд в однобокости, а Драбиковского — в попытках навредить делам группы. А также отметил, что плевать хотел на запреты — и концерты состоятся согласно плану.

Однако самое интересное случилось сегодня. Krzysztof выложил новую песню БАТЮШКА (кстати, он имеет легальное право выпускаться под этим именем — во всяком случае, пока): «Песнь 1» из альбома, который он записал в одиночку и назвал Панихида. Слушаем и решаем, говорит ли музыка громче, чем процессуально-словесные перебранки. Ну и, конечно, ждем, чем закончится суд.