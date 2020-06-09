Интервью с BATUSHKA: «Лучше остаться дома, чем заставлять людей слушать свою музыку»

(Krzysztof ‘Derph’ Drabikowski, май 2020)

Krzysztof Drabikowski из BATUSHKA в марте попался пандемической напасти 2020 года: у музыканта и его сына обнаружили коронавирус. Но, к счастью, успешно вылечили. Так что если Крысюк и компания на что-то рассчитывали, им снова не повезло!

Мои поздравления с выздоровлением от коронавируса! Любопытно, что из-за болезни название группы попало во все польские новости: все подчеркнули, что заболел гитарист блэк-метал коллектива BATUSHKA. Вокруг вируса сейчас много паники — страшно ли было узнать, что вот оно, подхватил?

Спасибо. Да, было страшно, хотя и не с самого начала. Страшновато стало, когда я стал понимать, что в легких начали происходить какие-то изменения. Я не чувствовал ничего дурного — просто кашель, и все. Но томография показала жидкость и инфекцию в легких. Поэтому меня оставили в больнице. Мой организм в течение длительного времени не вырабатывал антитела, и я начал несколько беспокоиться. С другой стороны, появилось время обдумать разные вещи — что по-настоящему важно, а что является пустой тратой времени.

Как в Польше в целом ситуация, многие ли болеют? Как считаешь, правительство принимает достаточные меры для защиты людей?

Трудно сказать: за этой информацией я не слежу. Совершенно не смотрю телевизор. Но думаю, что люди не должны полагаться на власть, будто кто-то должен решать за них. У каждого есть собственная голова — думать, принимать решения. Если кому-то хочется работать и рисковать заболеть, умереть — зачем останавливать?

Вообще, я человек категоричный — считаю, что, если уж закрывать, то все, а не какие-то отдельные точки. Ровно как и со снятием мер: почему парикмахерам разрешено работать, а татуировщикам — нет? Это странно.

Я трижды сдавал плазму, которая могла бы помочь девятерым больным, но врачи до сих пор ее не использовали. Поэтому даже не знаю, стоит ли продолжать беспокоиться по данному поводу.

Каков нынешний статус у разбирательств по поводу BATUSHKA? Каковы будут твои следующие шаги?

Ничего не поменялось. Сейчас я должен подождать пару лет до завершения судебного процесса.

Думаешь, получится ли помешать «второму» БАТЮШКЕ играть концерты и записывать музыку?

Должен ли я кому-то мешать? Есть ощущение, что он сам все уже сделал — просто показав, кем является на самом деле. Все видели, как он «отыграл» три больших хэдлайнерских тура. Как все отменилось, потому что никто не хотел его слушать. Он потерял связи со своим менеджментом, с букинг-агентами, испортив все своей ложью.

В 2019-м ему удалось попасть на фестивали только потому, что он обманул промоутеров, убедив их, что приедет «настоящая» версия группы, а не дешевая подделка.

Кстати, слушал их последний альбом?

Целиком не слушал — полторы песни хватило. Больше не хочется. В моей жизни есть вещи получше.

Доволен ли тем, как приняли альбом Панихида?

Да, доволен. Все вышло здорово и приободрило меня. Выпуская этот релиз, я не ожидал многого из-за дерьма, что творилось вокруг.

Есть ли уже в планах последователь?

Пока ничего нового сказать не могу. Все так же, как я говорил после выпуска Litourgiya: идет работа над музыкой — и посмотрим, что из этого выйдет.

О тебе говорят как о человеке, который никогда особенно не любил концерты, турне — то есть скорей студийный музыкант. Будешь ли активно концертировать в будущем?

Нет, много не буду: несколько концертов, фестивалей, может, тур или два. Сейчас пока трудно прогнозировать что-то на будущее: было запланировано пару выступлений, но все отменилось из-за Covid-19.

Чего я не хочу, так это играть на площадках, где в моей музыке не заинтересованы. Вот если кто-нибудь пригласит, и будет возможность приехать — то не откажу. Но сам возможностей выступать искать не стану, мне это не нужно. И более того: никогда не стану платить за то, чтобы выступать где-либо с каким-либо из своих коллективов. Лучше уж остаться дома, чем заставлять людей слушать свою музыку.

Есть уже группы BABOOSHKA, MATUSHKA и даже BATYUSHKA. Не кажется ли тебе, что дело зашло слишком далеко, и идею совсем переврали?

Да безразлично, я их не слышал. Тем не менее, все эти группы в чем-то лучше фальшивого БАТЮШКИ — их хотя бы сделали по приколу, а не из-за денег.

После того, как в BATUSHKA произошел раскол, поменялось ли что-то по отношению к вам обоим со стороны польских коллег по сцене? Кому-то что-то нужно доказывать, друзья и музыканты принимают чьи-то стороны… не стала ли ситуация слишком нервной, чтобы продолжать свое дело?

Не назвал бы произошедшее расколом: это мой проект с самого его начала, а Крысюк был всего лишь сессионным музыкантом и менеджером группы. Поэтому и доказывать мне что-либо больше не надо: уже все доказано. Что же до сцены, то даже не знаю — я никогда не был ее частью. Но слышал негативные отзывы о нем от людей, что работали с ним раньше, еще до BATUSHKA. Вероятно, по делу — дыма без огня не бывает.

Сколько мерча BATUSHKA было продано с момента, как группа стала известной? В прошлом году была на Brutal Assault — и, кажется, «батюшкиных» маек было больше всего!

Как сказали в суде, я узнаю всю правду где-то в 2028 году.

Кстати, а что случилось в HERMH? Почему и когда распалась эта команда?

Не знаю. Вероятно, история та же, что с Hospodi. Крысюка выгнали после альбома Angeldemon, после чего он набрал музыкантов и использовал то же самое название. К сожалению, я принимал участие в этом — не сознавая, что к чему. Хорошо, что это длилось недолго.

Каковы твои планы на вторую часть 2020 года?

Не люблю строить планы, и тем более рассказывать о планах, потому как люди могут принять их за обещание. Время покажет. Так мне спокойней. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью и занимаюсь своим делом.

(Интервью на английском здесь)

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