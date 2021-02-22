22.02.2021

BATUSHKA Крысюка выпускает новый мини-альбом

Блог

История «батюшек», хотел бы кто того или нет, продолжается, и версия Крысюка в марте выпустит диск Царю Небесный. Первым синглом группа показала «Pismo IV» — и, как бы я ни симпатизировала во всей теме с дележом и судами Derph’у, нельзя не признать, что Барт гораздо продуктивнее и… черт подери, делает вещи неплохо!

Депрессивно-надрывный, злой, думовый — трек, быть может, и не откровение, однако группа явно не мнется на месте, и это замедление, имхо, им идет. Так что альбом буду ждать с интересом. Детали его концепта пока не известны — лишь кое на что намекает обложка, а пресс-релиз обещает «более эмоциональную, разноплановую и динамичную» работу по сравнению с прошлогодним Раскол; плюс сообщает, что в записи приняли участие симфонический оркестр и «музыканты из местных фолк-групп».

Количество просмотров: 152

Читайте также:

1 comment

  • Ігор написал(а):

    Как кто,а я «Раскол» не понял.Тем не менее,Крысюк штампует альбомы один за одним,пока Батюшка на волне.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *