BATUSHKA Крысюка выпускает новый мини-альбомБлог
История «батюшек», хотел бы кто того или нет, продолжается, и версия Крысюка в марте выпустит диск Царю Небесный. Первым синглом группа показала «Pismo IV» — и, как бы я ни симпатизировала во всей теме с дележом и судами Derph’у, нельзя не признать, что Барт гораздо продуктивнее и… черт подери, делает вещи неплохо!
Депрессивно-надрывный, злой, думовый — трек, быть может, и не откровение, однако группа явно не мнется на месте, и это замедление, имхо, им идет. Так что альбом буду ждать с интересом. Детали его концепта пока не известны — лишь кое на что намекает обложка, а пресс-релиз обещает «более эмоциональную, разноплановую и динамичную» работу по сравнению с прошлогодним Раскол; плюс сообщает, что в записи приняли участие симфонический оркестр и «музыканты из местных фолк-групп».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 152
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BATUSHKA Крысюка выпускает новый мини-альбом
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Как кто,а я «Раскол» не понял.Тем не менее,Крысюк штампует альбомы один за одним,пока Батюшка на волне.