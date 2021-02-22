BATUSHKA Крысюка выпускает новый мини-альбом

История «батюшек», хотел бы кто того или нет, продолжается, и версия Крысюка в марте выпустит диск Царю Небесный. Первым синглом группа показала «Pismo IV» — и, как бы я ни симпатизировала во всей теме с дележом и судами Derph’у, нельзя не признать, что Барт гораздо продуктивнее и… черт подери, делает вещи неплохо!

Депрессивно-надрывный, злой, думовый — трек, быть может, и не откровение, однако группа явно не мнется на месте, и это замедление, имхо, им идет. Так что альбом буду ждать с интересом. Детали его концепта пока не известны — лишь кое на что намекает обложка, а пресс-релиз обещает «более эмоциональную, разноплановую и динамичную» работу по сравнению с прошлогодним Раскол; плюс сообщает, что в записи приняли участие симфонический оркестр и «музыканты из местных фолк-групп».

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