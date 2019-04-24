BATUSHKA продолжит деятельность в новом составе

История с расколом в BATUSHKA, похоже, подходит к финалу — и несмотря на то, что лидер группы, басист-гитарист-вокалист Krzysztof «Христофоръ» Drabikowski в декабре (контролируя на тот момент соцсети команды) заявлял, будто коллектив покидает вокалист Bartłomiej «Варфоломей» Krysiuk, есть ощущение, что Крысюк таки оттяпал себе название — и вскоре выпустит альбом под флагами Metal Blade. Ну и, обновив состав, отыграет концерты — благо, под рясами все равно не понять, кто есть кто.

«Время молчания окончено, — написал Барт. — Никто не отрицает заслуги Mr Drabikowski, ни юридически, ни морально. Также его авторство признается в сочинении и записи, а также частичном исполнении музыки альбома Litourgiya. Тем не менее, BATUSHKA — это не один человек, и именно по этой причине мы скрывали свои имена.

Этот человек говорил, что любит свою работу — однако он делал все лишь ради себя, не вкладываясь в общее дело, а лишь выставляя счета. Его жадность могла сокрушить BATUSHKA, который вы любите.

В наших руках сейчас мастер-копии материала, который скажет все за себя; оригинальные участники команды (кроме одного) собрались вместе и поставили подписи под контрактом с Metal Blade Records. Тем не менее, если кто-то поддерживает Drabikowski, пожалуйста. Следите за его деятельностью, но знайте: BATUSHKA он более не представляет. BATUSHKA живет здесь».