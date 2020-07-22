Молитвами Крысюка. «Неправославный» БАТЮШКА выпустил новый сингл

Молитвами Крысюка. «Неправославный» БАТЮШКА выпустил новый синглНовинки и новости
Кажется, разбирательства, кто истинный, а кто погулять вышел, вскоре продолжатся с новой силой. Во всяком случае, Metal Blade Records, где сейчас подписан БАТЮШКА Крысюка, едва ль воздержатся от рекламы новинок проекта. 19 числа был выложен новый сингл Ирмос II, и 10000 просмотров намекают: многим не безразлично.
В интервью Derph говорил, мол, не надо мешать человеку дискредитировать себя — он и так с этим справляется. Так что если вы находите нижепредставленную музыку вторичной, тухлой и бесполезной, он прав.
А вообще, имхо, можно было уже кому-либо оставить упрямство. Ну играет же VENOM INC, и вроде пока все довольны. С другой стороны, если не будет судов, то возможно, и не нужен уже больше «батюшка» ни в каком виде? Может, стоило закончить дело хитовой Litourgiya и заняться чем-то еще? Много вопросов. «Новости скоро будут», — обещает всем Барт.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 315
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шо тот батюшка хайп один, шо эта матушка кадило мутное…. в игнор обоих
На Hermh похоже.
Чет было всё это уже. Думаю, рано или поздно интерес к этой группе или группам сам рассосётся с унылым их творчеством.