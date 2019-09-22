Появился третий БАТЮШКА!!! Слушаем альбомы «Батюшка» и «Апостол»

В церковных делах не бывает слишком много святых да пророков. Равно как и розни. Поэтому в качестве ответа дерущимся за аудиторию и имя польским «батюшкам» появился BATYUSHKA из России. И уже даже записал целых два альбома (по количеству польских «священников»), Батюшка и Апостол. Правда, как сообщает группа, песни первого из них были придуманы еще в 2005 году.

«Это истинная группа BATYUSHKA, собранная православными священниками из России, — говорится в анонсе, — а не какая-то кучка позеров. Мы настоящие христиане на фоне фейковых попрыгунчиков, которые не в состоянии даже написать правильно имя. Мы против сатанизма или издевательства над религией в любой форме».

И в связи с этим всем у меня один лишь вопрос: почему до сих пор нет БАТЮШКИ из Барановичей?

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://batyushka.bandcamp.com/album/-" >Батюшка by Batyushka</a>