Появился третий БАТЮШКА!!! Слушаем альбомы «Батюшка» и «Апостол»

В церковных делах не бывает слишком много святых да пророков. Равно как и розни. Поэтому в качестве ответа дерущимся за аудиторию и имя польским «батюшкам» появился BATYUSHKA из России. И уже даже записал целых два альбома (по количеству польских «священников»), Батюшка и Апостол. Правда, как сообщает группа, песни первого из них были придуманы еще в 2005 году.
«Это истинная группа BATYUSHKA, собранная православными священниками из России, — говорится в анонсе, — а не какая-то кучка позеров. Мы настоящие христиане на фоне фейковых попрыгунчиков, которые не в состоянии даже написать правильно имя. Мы против сатанизма или издевательства над религией в любой форме».
И в связи с этим всем у меня один лишь вопрос: почему до сих пор нет БАТЮШКИ из Барановичей?
Сука, у меня от всей этой движухи реально крыша едет)))))))). А по сабжу — если они это серьёзно (про real батюшек) — то муть дикая (зачем вообще вся эта шляпа с тупой неживой дрянь-машиной, да еще и без вокала? А если это стёб (что вероятнее всего, судя по обложкам) — ….. то тоже говно))))))).
P.S. Представил себе картину — священники отработали смену, отпели там свои темы и типа так в порядке вещей пошли в студию писаться))) Хотя после 3-х альбомов поляков походу все святоши реально слушают блэкуху…. бля, дичь полная)