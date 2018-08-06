Max Cavalera о будущем альбоме SOULFLY «Ritual»: «Такого мы раньше не делали»

Max Cavalera 4 августа отметил 49-й день рождения — и в настоящий момент вовсю работает над октябрьским альбомом SOULFLY Ritual. Который, по словам музыканта, ну прямо вообще. «Знаю, все всегда говорят, мол, будущий релиз их самый любимый и прочее, но в случае с новым SOULFLY попадание и впрямь случилось в десяточку, ибо в нем есть все, что я когда-либо любил в этой группе. В нем есть трайбл-элементы и грув, огромный дозняк скоростного материала. В некотором смысле это «трайбл-трэш», смешанный с дэзом и атмосферой Chaos A.D., — такой, какого мы раньше не делали.

Частично Ritual возвращает к ранним релизам SOULFLY — частично же воздает должное моей страсти к тяжелому, быстрому стаффу: дэзу, хардкору, блэк-металу и прочему. Например, в песне «Under Rapture» гостевое участие принял Росс из IMMOLATION. В финале он поет, лупят бластбиты, и все такое — в общем, полная дичь. Которая, я считаю, вышла крутецки».

В текущем европейском туре можно услышать одну из «ритуальных» песен, «The Summoning» (любительское видео ниже). Хотя в числе лучших сам Макс ее не видит. «Она не относится к основным темам альбома. Не сингл, ничего такого. Просто я решил для начала сыграть нечто, не относящееся к «хитам». Специально. А еще в конце «The Summoning» офигенный брейкдаун! Мне он чем-то напоминает брейкдаун из «Dead Embryonic Cells» SEPULTURA — и когда мы исполняем его вживую, народ в зале сходит с ума! Настолько обалденно все это звучит».

Ну а я, пользуясь случаем, напоминаю: уже в этом октябре в Минске можно будет услышать ту самую «Dead Embryonic Cells». И «Arise». И «Sarcastic Existence». Потому как братская бригада MAX & IGGOR CAVALERA везет «сепультуровский» олдскул прямо во Фрунзенский район города Минска. Исчерпывающая информация по теме здесь.