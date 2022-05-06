06.05.2022
Новинка: заводной сингл SOULFLY «Superstition»Новинки и новости
В начале августа SOULFLY выпускают двенадцатый альбом Totem, и по этому поводу группа реализовала жесткую и бойкую открывашку под названием «Superstition». Спродюсировали материал Max Cavalera и американский мультиинструменталист Arthur Rizk — который также обеспечил релизу гитарное сопровождение.
Макс: «Totem — это гимн природе духовного. Это было творческое путешествие длиною в два года, которое мы проходили вместе с Zyon (сын Макса и барабанщик SOULFLY — авт.), мы вместе сочиняли этот альбом. Он посвящен радости, веселью и злости в метале».
Звук сингла мне лично очень понравился.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 155
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Комментарии
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0 каментов!,я пожалуй тоже промолчу
Риццо ушёл, а стрёмные соло-запилы так и остались