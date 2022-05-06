SOULFLY
06.05.2022

Новинка: заводной сингл SOULFLY «Superstition»

Новинки и новости

В начале августа SOULFLY выпускают двенадцатый альбом Totem, и по этому поводу группа реализовала жесткую и бойкую открывашку под названием «Superstition». Спродюсировали материал Max Cavalera и американский мультиинструменталист Arthur Rizk — который также обеспечил релизу гитарное сопровождение.

Макс: «Totem — это гимн природе духовного. Это было творческое путешествие длиною в два года, которое мы проходили вместе с Zyon (сын Макса и барабанщик SOULFLY — авт.), мы вместе сочиняли этот альбом. Он посвящен радости, веселью и злости в метале».

Звук сингла мне лично очень понравился.

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2 комментария

  • Бармалей написал(а):

    0 каментов!,я пожалуй тоже промолчу

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  • Andreas написал(а):

    Риццо ушёл, а стрёмные соло-запилы так и остались

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