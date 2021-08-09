Гитарист Marc Rizzo уволен из SOULFLY: «Я не говорил с Максом более года. Не думаю, что у него вообще есть телефон»

Гитарист Marc Rizzo, пришедший в 2003 году в SOULFLY из ILL NIÑO, некогда был любимчиком Макса: тот неоднократно хвалил Марка за необыкновенную самоотдачу, легкость в общении и профессионализм, называя в том числе «true guitar hero». Однако чего на деле стоят признания, показал 2020 год.

«Это был очень тяжелый период. И никакой помощи со стороны SOULFLY. Никакой финансовой поддержки, займов для музыкантов или технической команды. Так что мне пришлось вернуться на обычную работу, ремонтировать дома по 10 часов в сутки, — поделился опытом Марк, — жестко и тяжело вкалывать.

В прошлом году вышел концертник SOULFLY, и я не получил ни цента. В общем… прошло шесть или семь месяцев ковида — и я подумал: «Знаете, кажется, больше уже и не хочется. Я и так отдал группе 18 лет жизни». 18 лет, первая часть которых была по-настоящему крута. А вторая часть, последние 8 или 10 лет, уже так себе. Вечно вдали от семьи. Сумасшедшие графики. Никакой личной жизни, никакой возможности строить планы с родными. Так что когда туровая жизнь закончилась из-за пандемии, я подумал, что наверное, и не хочу всего этого снова: уж лучше быть с семьей и заниматься соло-проектом, от которого хотя бы получаю удовольствие и благодарность.

Я вложил в коллектив 18 лет. Большой срок. А потом внезапно случился ковид — и… черт, а на что именно я потратил все эти годы? Люди, потерявшие работу из-за пандемии, получили какую-то поддержку на период безработицы. В SOULFLY же не случилось ничего. Не было ни распродаж мерча, ни еще каких-либо инициатив, которые бы позволили получить деньги, ни займов, ни кредитов. Мне кажется, неправильно так поступать с людьми. Никто из SOULFLY мне даже не позвонил в течение года, не спросил, как дела. С тем же Максом я не говорил с марта 2020, когда мы отыграли последний фестиваль в Мексике. Никаких с ним контактов с тех пор. Не думаю, что у него вообще есть телефон, так что я сам не могу ему позвонить».

В общем, на днях Марк анонсировал, мол, уходит из группы; а чуть позже вылез Max Cavalera и объявил, что гитарист «уволен по личным причинам». На ближайших же концертах SOULFLY его партии исполнит Dino Cazares. Как говорится, ничего личного. Просто бизнес. Играй, не будь наивным и не отсвечивай.

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