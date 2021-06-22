Matt Heafy из TRIVIUM рассказал, сколько зарабатывает на стримах в TwitchБлог
35-летний фронтмен группы TRIVIUM Matt Heafy пустил бесконцертный год на пользу — и сделал своею второй работой стриминговый сервис Twitch. У Мэтта там на настоящий момент 224 тысячи подписчиков; он выкладывает — как и большинство пользователей платформы — игровые сеансы, также проводит онлайн-репетиции, играет песни TRIVIUM, кавер-версии, а также просто болтает с фанатами. Причем за отличные бабки!
Например, для сравнения: за период 2019-2020 коллектив TRIVIUM, не концертируя, зарабатывал на стриминговых аудиосервисах примерно $11000 в месяц — деля эту сумму на четверых членов банды. А посредством Twitch один Matt лично для себя поднимает почти $10000. И получает от этого удовольствие.
«Когда начнутся гастроли, я все равно продолжу в том же духе: онлайн в 9 утра и в 3 дня, с понедельника по пятницу. Каждое шоу, каждый вокальный предконцертный «разогрев», а также игры в отельных номерах — в дни, когда концертов нет. Воспринимаю уже канал как часть своей жизни. И буду вести его, пока могу.
Скажем, даже когда даже лень репетировать, я знаю, что на канал приходят люди, которые хотят услышать что-нибудь любимое из творчества TRIVIUM. Так что считаю своим долгом их порадовать».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 165
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2 комментария
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Matt Heafy из TRIVIUM рассказал, сколько зарабатывает на стримах в Twitch
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»…Matt лично для себя поднимает почти $10000. И получает от этого удовольствие.»
Надо думать.Надо бы тоже чтонить замутить…но ничего путного в башку не приходит.Можно устроить спиритические сеансы или сириптиз для извращенцев (не думаю что моя старая,54-х летняя жопа вызовет у нормальных положительные эмоции..).Зато прославлюсь уж точно!
Нам так не жить