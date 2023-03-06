Matt Heafy из TRIVIUM получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. А Dave Mustaine — коричневыйБлог
Бывает, фанаты бесят музыкантов на сцене, и те, например, начинают их бить. В связи с этим не рекомендуется донимать, например, вокалиста TRIVIUM Matt Heafy. Некоторое время назад он похвастался получением черного пояса по бразильскому джиу-джитсу (а это в отличие от классического, японского, прежде всего борьба и всякие неприятные болевые приемчики), так что, надо полагать, не имеет проблем с эффективным обезвреживанием любых доставал.
Мэтт: «03-13-13 был моим первым днем в бразильском джиу-джитсу. Было трудно… По сути, это одно из самых сложных предприятий, на которые я решался в жизни. В течение первого года все время хотел уйти — однако приходил пять раз в неделю и занимался по несколько часов в день.
Три первых года все это не имело большого смысла. А когда прошло пять лет, я все еще не достиг всего, что планировал. Однако плотно уже увяз и не прекращал занятий.
На 6-7 год начал понимать смысл. На 8-9 я начал обретать в этом смысле себя (наонец-то).
Сейчас десятый год. Черный пояс — это не конец. Это только начало».
Ну и что любопытно, некоторое время назад Dave Mustaine также получил награду в аналогичном виде единоборств. Коричневый пояс — что в 61 год очень даже немало (Мэтту еще нет сорока и сил, конечно, поболей). С предыдущего «фиолетового» этапа прошло два года — ну а вообще Дэйв практикует восточные единоборства еще с 90-х, начиная с таэквондо, карате и заканчивая ушу. Так что рыжему деду, наверное, тоже лучше особенно не хамить.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 79
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3 комментария
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Matt Heafy из TRIVIUM получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. А Dave Mustaine — коричневый
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Комментарии
Юрий:
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Постарела потому что её не жарит больше товарищ Алекс.
Алексы входят и выходят, а вынести мозг и завиноватить некого. В этом проблема. …
Merzbow:
Merzbow:
Другой Александр:
«Бывает, фанаты бесят музыкантов на сцене, и те, например, начинают их бить.»
Мортус (Marduk) против чувака с телефоном:
https://youtube.com/watch?v=uhpd2EX2bfc…
Anti-Poser:
Guts:
Gerber:
Виктор:
в плане музыки вообще никак. Как и почти все её сольные песни, которые имел неудовольствие слышать
Лив Кристин с её тембром в грамотных песнях — это классно, как на…
Орг:
Непонятно, почему она так старо выглядит? Живёт в экологически чистой стране, хорошо питается, ещё нет 50, а фэйс морщинистый как у заморенной жизнью уборщицы из Макд…
Спадар Антось:
Колючий Вожык написал(а):
нам то что, она на Беларусов не раздевается больше)) по крайней мере диск не продала, …. упомянув соседнюю страну.
Што за гісторыя?…
коллапес:
хмммм, штош…
вот уж действительно, как корабль назовешь…
Группа оказалась реальным Театром Трагедии, на наших глазах разворачивалась многолетняя пьеса, как из и…
Колючий Вожык:
«Бывает, фанаты бесят музыкантов на сцене, и те, например, начинают их бить.»
Мортус (Marduk) против чувака с телефоном:
https://youtube.com/watch?v=uhpd2EX2bfc
GG Allin это делал без всяких поясов)
Когда они всё успевают ?!