Matt Heafy из TRIVIUM получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. А Dave Mustaine — коричневый

Бывает, фанаты бесят музыкантов на сцене, и те, например, начинают их бить. В связи с этим не рекомендуется донимать, например, вокалиста TRIVIUM Matt Heafy. Некоторое время назад он похвастался получением черного пояса по бразильскому джиу-джитсу (а это в отличие от классического, японского, прежде всего борьба и всякие неприятные болевые приемчики), так что, надо полагать, не имеет проблем с эффективным обезвреживанием любых доставал.

Мэтт: «03-13-13 был моим первым днем в бразильском джиу-джитсу. Было трудно… По сути, это одно из самых сложных предприятий, на которые я решался в жизни. В течение первого года все время хотел уйти — однако приходил пять раз в неделю и занимался по несколько часов в день.

Три первых года все это не имело большого смысла. А когда прошло пять лет, я все еще не достиг всего, что планировал. Однако плотно уже увяз и не прекращал занятий.

На 6-7 год начал понимать смысл. На 8-9 я начал обретать в этом смысле себя (наонец-то).

Сейчас десятый год. Черный пояс — это не конец. Это только начало».

Ну и что любопытно, некоторое время назад Dave Mustaine также получил награду в аналогичном виде единоборств. Коричневый пояс — что в 61 год очень даже немало (Мэтту еще нет сорока и сил, конечно, поболей). С предыдущего «фиолетового» этапа прошло два года — ну а вообще Дэйв практикует восточные единоборства еще с 90-х, начиная с таэквондо, карате и заканчивая ушу. Так что рыжему деду, наверное, тоже лучше особенно не хамить.

Количество просмотров: 79

3 комментария