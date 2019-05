Майский метал: ByMetal Travień Fest 2019 в «Брюгге»

Знаете, есть группы, которые можно слушать, неспешно попивая пивко и болтая с друзьями. Выходя на перекур. Стоя в очереди в бар и посматривая на экран телефона. Есть группы, под которые хочется рвануть в гущу танцпола и угореть, не жалея конечностей. А есть группы, выступления которых ощущаешь кожей. Каждой жилкой, пропуская сквозь вены, отравляясь словами и оживая в мелодиях. И, в общем, хорошо, когда за вечер случается разное. Нервничать и переживать сет каждой из шести команд, как личную катастрофу, я бы не выдержала.

Travień Fest 2019, посвященный десятилетию портала и национального метал-движа ByMetal, собрал почти полный «Брюгге» (людей много, но при этом не битком — аккурат, чтобы было и густо, и в то же время комфортно, не страдая и не душась) — масса знакомых, дружеское общение, вся эта вот сплоченная атмосфера вечеринки по интересам, где радостно встретить знакомые лица и обсудить, что где как.

Подчеркивая многосторонность белметала, организаторы позвали стилистически разные группы — оставив неизменными позициями своих мероприятий лишь FORODWAITH и ALFAR. В качестве универсальной команды, которую можно и на блэк, и на фолк, и вообще куда только можно — DYMNA LOTVA. В качестве редкости в Минске — СЫМОН-МУЗЫКА. И — интригующими эксклюзивами — сеты от Яна Женчака, который решил оживить свой проговый IN SEARCH FOR, а также NEBULAE COME SWEET, наконец решившихся отдать долги обещаниям, исполнив акустический сет, закрывая таким образом главу с дебютным альбомом и приотворяя страницу с неизданным будущим.

Скажу сразу: мне понравились все выступления. Единственное, ввиду чрезмерно насыщенной пятницы не осилила добраться пораньше и посмотреть речицких фолк-металистов СЫМОН-МУЗЫКА. Поэтому слово фотографу!

Siarhei «petrowitch» Hahulin: «СЫМОН-МУЗЫКА отлично зашли, особенно мощнейший инструментальный проигрыш, которым стартовала команда. Да и вообще классно играли; звук, свет, мужской вокал — все на ура. Кроме, пожалуй, вокалистки, которая несколько выбивалась из общего ряда».

DYMNA LOTVA депрессировали и тосковали, покрывая публику равномерным инеем, — при петлях, кровавом гриме, венке из траурных гвозик и черной фате, из которой к финалу выбралась Дьявольская Катерина. Атмосферный, холодный, серьезный сет, приукрашенный минималистическим видео и заунывной подложкой. Вынужденно произведя перемены в составе (армия изъяла гитариста на полевые dsbm-тренировки; барабанщик Бармалей по неизвестным причинам выступать отказался), группа, тем не менее, отыграла слаженно, наряду с обычным набором треков презентовав один новый.

FORODWAITH — бойкий жизнерадостный хороводный мелодэз, с молодецкой фолковой прыгучестью и неизменной способностью обращать танцпол в пекло. У витеблян в 2019-м также появилась новинка: нехарактерно размеренный сингл «Happy Death Day» — который, хотя и выпадая из общего ряда, общую картину не поменял и ожиданий публики не испортил. Позитивная, бодрая, мощная концертная банда.

Но чем дальше, тем — невероятно! — стало еще горячее. Еще один проскандинавский коллектив, ALFAR, очевидно, желая переспорить звание самой угарной, самой энергичной и драйвовой позиции май-феста, пустили в подпивший зал целый сонм летучих валькирий, разгоняя сомнения реактивной напористостью, неземной пафосностью, виртуальными мечами и мьельнирами, штормовым гитарным звуком и невероятной, уверенной, эффектной подачей. Свет, плотность звучания, расстановка, поведение на сцене — грандиозно.

Но по качеству музыкального материала… к сожалению, ни ALFAR, ни FORODWAITH, ни DYMNA LOTVA по-прежнему не делают ничего такого, что бы сотни раз не сыграли другие команды. Игранное, переигранное, избитое. Нет вопросов, это качественно и действенно (и колбасящийся целый вечер народ — тому в подтверждение), в большинстве своем ладно скроено — однако без искры, знаете, гения. И все это уже было, было, было.

Тем интереснее оказалось слушать Женчака и NCS — как нечто небанальное и, в случае с «небулой», всегда, каждый раз уникальное, как ожог, татуировка на сердце — и у них, и у нас.

..Ян, симпатичный, дружелюбнейший, универсальный солдат рок-сцены, способный петь и кавера, и поп-музыку, и метал, вездесущий на фестивалях и мероприятиях самой разной направленности, способный своей открытостью, радушной харизмой и незаурядными вокальными данными покорить целый мир, кого угодно, кроме отборочной комиссии на «Евровидение», пришел в «Брюгге» со своим наиболее личным и тяжелым материалом.

Проект IN SEARCH FOR, балансирующий на стыке арт-рока и прог-метала, многослойный, с заездами в симфо, полисоставный, в силу разных причин выступает вживую раз в десятилетие. И в субботу настал раз второй — так что несколько песен из Atonement pt.1 дебютировали в этот вечер, кутая клуб атмосферно-эпическим облаком. Также, не удержавшись, квартет отыграл пару песен из прошлогоднего сольника Яна Bring Me To Life, качевый «Military World» которого, похоже, выбивается в хиты нашей сцены.

Изумительный голос, профессиональный лоск во всем и, в то же время, неподкупная душевность. Динамичная, разная, магнетически-емкая музыка. Очень-очень красиво и круто.

А затем настало время для слез, полузакрытых глаз, неизмеримо личного, интимного сета, пляшущих свечных огней на оголенных нервах. NEBULAE COME SWEET переносишь всегда, как болезнь: группа ранит и присыпает нежными солями саксофонных ласк, въедается партиями виолончели, срывает повязки и пластыри трогательным драматизмом гибкого голоса Игоря, вдохновенно интонирующего 50 оттенков меланхолического отчаяния. От умиротворенности до замирающего в воздухе вопля. Все — по-честному, с воодушевленной обреченностью и пониманием, что так, как сегодня, больше не будет, и «let the light freeze in the air in chandeliers of bizarre blooms». Вот это все. В этом акустическом квартирнике со стенами без выхода и дверей.

Буквально вчера группа объявила, что становится квинтетом: гитарист Алексей Максимов вписался постоянным участником — и в этот вечер помогал воплотить знакомое в новые формы (из которых в акустике мы слышали ранее лишь «Ophelia»), перематывая обманной призрачной шалью «Le N», «Santa Sangre» и прочее, делающееся внезапно таинственно-хрупким и ломким, будто стекла в сжатой ладони. Зал, разгоряченный было дэз-металом, притих, затаился, силясь не упустить непрочные нити из клубка вечной Ночи, оборвавшиеся прощанием из «Е» и эмоциональным коллапсом чувствительных женщин под сценой. Потому что, знаете, есть группы, которые нельзя так просто услышать, уйти и забыть. Их ощущаешь всей кожей. И уносишь с собой.

P.S. Большой фоторепортаж смотрим тут!