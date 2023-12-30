С наступающим! Новогоднее видеоинтервью с DYMNA LOTVA

Поскольку 2023-й мало чего хорошего всем принес, новогодние праздники (и итоги) озвучит грустная dsbm-группа: беларусы DYMNA LOTVA, которые в настоящий момент проживают в Варшаве. В 2023-м на Prophecy Productions группа выпустила свой третий альбом Зямля пад чорнымі крыламі: Кроў (непременно оцените, если еще не), а на 2024-й… что будет и что планируется, смотрите и слушайте!

Сайт вернется с каникул 3 января, всех с наступающим, не забываем голосовать за итоги второго полугодия!

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