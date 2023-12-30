С наступающим! Новогоднее видеоинтервью с DYMNA LOTVAБлог . Интервью
Поскольку 2023-й мало чего хорошего всем принес, новогодние праздники (и итоги) озвучит грустная dsbm-группа: беларусы DYMNA LOTVA, которые в настоящий момент проживают в Варшаве. В 2023-м на Prophecy Productions группа выпустила свой третий альбом Зямля пад чорнымі крыламі: Кроў (непременно оцените, если еще не), а на 2024-й… что будет и что планируется, смотрите и слушайте!
Сайт вернется с каникул 3 января, всех с наступающим, не забываем голосовать за итоги второго полугодия!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 90
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С наступающим! Новогоднее видеоинтервью с DYMNA LOTVA
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Комментарии
Шапка-самосранка:
b4w:
Дед Аким:
Нет смысла рассказывать про эти группы, все знают большую американскую четверку трэш метала, так же как взаимоотношения Мастейна с Метлой и много другого интересн…
Писюн c глазами:
Tular написал(а):
Green Lung
Ronnie Atkins
Sulphur Aeon
Soen
Dopelord
Moonlight Sorcery
Да, кстати, добавьте Soen и Sulphur Aeon!…
Juris:
Дед Аким:
Конец года надо провожать достойной музыкой. Нашел шикарную запись одного исторического концерта, жанр метал, но это будет напоследок года, сохраню интригу. Можн�…
Pat:
Tular:
Green Lung
Ronnie Atkins
Sulphur Aeon
Soen
Dopelord
Moonlight Sorcery…
Merzbow:
Черноярец:
Черноярец написал(а):
Отмечу PANZERFAUST и PRIMORDIAL. Сразу скажу, что их новых альбомов пока не слышал, но не в качестве не сомневаюсь.
И сделаю заявку на будущий год, ч…
Черноярец:
Отмечу PANZERFAUST и PRIMORDIAL. Сразу скажу, что их новых альбомов пока не слышал, но не в качестве не сомневаюсь.
И сделаю заявку на будущий год, чтобы не забылось и не потер�…
Тварь:
mr. Shakal:
Очередной гейкор для фембойчиков, любящих «атмосферное музло». …
Дмитрия «бЭ» я называю Димой Басковым =))))))