WITHIN TEMPTATION, Sharon den Adel: «Мы не собираемся выезжать на сцену на танке»Блог
Robert Westerholt высказался на тему обвинений WITHIN TEMPTATION в излишней политизированности: «Меня раздражает, когда люди говорят: не нужно политики. Не говорите о ней. Но у артистов тоже есть мнение, и они имеют полное право высказываться о том, что считают важным. Искусство становится интересным, когда его делают люди, обладающие собственным мнением».
Sharon den Adel поддерживает: «Я удалила сообщение на фб к проукраинскому синглу ‘Raise Your Banner’. Какой-то парень писал, мол, ты сучка, потому что взываешь к свободе и тут же призываешь к войне, говоря ‘Blood for freedom’. Но это не призыв — речь о том, что за свободу можно отдать свою жизнь. Ведь этот человек мог потратить пять минут и прочитать текст внимательно. В ‘Raise Your Banner’ высказана совершенно четкая позиция».
В октябре у группы выходит альбом Bleed Out — самый, по словам музыкантов, социально-острый лирически, кровавый, во многом инспирированный войной в Украине (хотя титульный трек посвящен смерти иранки Mahsa Amini и последовавшим за нею протестам). «Однако, в отличие, скажем, от SABATON, мы не пишем песни о войне и не занимаемся уроками истории. Мы поем скорее о людях, об их переживаниях. И не собираемся выезжать на сцену на танке».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 90
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Комментарии
Raiser:
Нда, Therion стал еще тем г…… м. Одна и та же, заезженная пластинка. И как озвучено выше, для упертых фанатов разбирающихся в сортах говна.…
Алексей:
Точно,а я то думаю,с кем он так схож….а что касаемо музла, то уже давно они перестали радовать.…
Андрей:
atr:
Не так уж и плохо, хоть всё состоит из давно приевшихся компонентов. Наверно, потому что прошлые «Левиафаны» прошли мимо меня.…
коллапес:
по мне так эти ребятки давно уже не торты. Со своей экспериментальностью они давно уже пробили все днища, и слушать это, а уж тем более смотреть — пустая трата времен�…
Юрий:
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
�…
Зануда:
Тоже люблю их, хотя дэзкор не моё музло в принципе! Концерт в Минске когда-то там просто порвал!…
Green:
Вокал не катит совсем, а вот в музыкальной части интересно, разнообразно….одним словом забавно….)…
atr:
О, мексиканские панки (только не пиздите, что они играют что-то наподобие дэта или гринды).
Группа, кстати, говно, но кому-то может и зайдёт.…
Merzbow:
хей, там Андреас вовсю рубит уже живьём. Пора бы обратно поменяться местами. А то тогда в 97-м некрасиво вышло на концерте.
Вообще можно заново начать. Практически со�…
Виктор:
так вот почему на 9 из 10 шоу он выступает дерьмово. теперь к нему никаких претензий конечно нет — после таких откровений…
Другой Александр:
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
— ну, они себя на концертах изводят вус…
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