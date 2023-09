WITHIN TEMPTATION, Sharon den Adel: «Мы не собираемся выезжать на сцену на танке»

Robert Westerholt высказался на тему обвинений WITHIN TEMPTATION в излишней политизированности: «Меня раздражает, когда люди говорят: не нужно политики. Не говорите о ней. Но у артистов тоже есть мнение, и они имеют полное право высказываться о том, что считают важным. Искусство становится интересным, когда его делают люди, обладающие собственным мнением».

Sharon den Adel поддерживает: «Я удалила сообщение на фб к проукраинскому синглу ‘Raise Your Banner’. Какой-то парень писал, мол, ты сучка, потому что взываешь к свободе и тут же призываешь к войне, говоря ‘Blood for freedom’. Но это не призыв — речь о том, что за свободу можно отдать свою жизнь. Ведь этот человек мог потратить пять минут и прочитать текст внимательно. В ‘Raise Your Banner’ высказана совершенно четкая позиция».

В октябре у группы выходит альбом Bleed Out — самый, по словам музыкантов, социально-острый лирически, кровавый, во многом инспирированный войной в Украине (хотя титульный трек посвящен смерти иранки Mahsa Amini и последовавшим за нею протестам). «Однако, в отличие, скажем, от SABATON, мы не пишем песни о войне и не занимаемся уроками истории. Мы поем скорее о людях, об их переживаниях. И не собираемся выезжать на сцену на танке».

