И еще один отличный, но довольно небюджетный фест-вариант на грядущее лето. Фестиваль Copenhell, который состоится 19-22 июня в Копенгагене, сегодня объявил названия трех главных хэдов: TOOL, SLIPKNOT, ROB ZOMBIE. А также еще пачечку групп, которая, вне сомнений, вскоре разрастется до масштабов небольшого метал-города. Билеты уже в продаже, цена вопроса порядка 250 долларов за три дня и 400-430 за четыре.
Куда поехать летом? Объявлены хэдлайнеры Copenhell
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Copeinhell, фестивали
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В этот день родились1957 - Kevin Ridley (SKYCLAD)
1969 - Peter Dolving (ex-THE HAUNTED)
1973 - Spiros "Seth" Antoniou (SEPTICFLESH)
20 релизов октября
Behemoth I Loved You At Your Darkest
High On Fire Electric Messiah
Disturbed Evolution
Gorod Æthra
Carpe Noctem Vitrun
Unleashed The Hunt For White Christ
Bloodbath The Arrow Of Satan Is Drawn
Hatesphere Reduced To Flesh
Skull Fist Way Of The Road
Outre Hollow Earth
Internal Bleeding Corrupting Influence
Soulfly Ritual
Sirenia Arcane Astral Aeons
Hate Eternal Upon Desolate Sands
Author & Punisher Beastland
Beyond Creation Algorythm
Chthonic Battlefields Of Asura
Terrorizer Caustic Attack
Into Eternity The Sirens
Aeternus Heathen
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Сегодня был, вероятно, один из главных дней объявлений главных хэдов на следующее фестивальное лето. Tool и Slipknot заявлены оными также на Download, Rock-Im-Park, Rock-Am-Ring. Тул также выступят во Флоренции, а Слипы — на GMM. Думаю, в ближайшие дни объявят основу лайн-апа Sweden Rock и Graspop, а в течение недели-другой и остальные фесты приоткроют своих главных звезд
Турне TOOL
06/02 – Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena
06/04 – Prague, CZ @ O2 Arena
06/05 – Vienna, AT @ Wiener Stadhalle
06/07 – Nurburg, DE @ Rock Am Ring Festival
06/09 – Nuremberg, DE @ Rock Im Park Festival
06/11 – Krakow, PO @ Impact Festival at Tauron Arena
06/13 – Florence, IT @ Firenze Rocks Festival
06/16 – Donington, GB @ Download Festival
06/18 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome
06/20 – Copenhagen, DK @ Copenhell Festival
06/25 – Zurich, CH @ Hallenstadion
06/30 – Madrid, ES @ Download Festival Spain
07/02 – Lisbon, PT @ Altice Arena
Slipknot 2019 European tour
07-08 Jun: Hyvinkää, Rockfest, Finland
07-09 Jun: Nuremburg, Rock Im Park, Germany
07-09 Jun: Nürburg, Rock Am Ring, Germany
13-15 Jun: Nickelsdorf, Novarock, Austria
13-16 Jun: Interlaken, Greenfield, Switzerland
14-16 Jun: Derby, Download Festival, UK
17 Jun: Leipzig, Arena, Germany
18 Jun: Hannover, TUI Arena, Germany
19-22 Jun: Copenhagen, Copenhell, Denmark
21-23 Jun: Dessel, Graspop, Belgium
25-26 Jun: Kraków, Mystic Festival, Poland
27 Jun: Bologna, Sonic Park, Italy
28-30 Jun: Madrid, Download Festival, Spain
01 Jul: Nîmes, Amphitheatre Nîmes, France
03-06 Jul: Lisbon, VOA, Portugal
04-05 Jul: Viveiro, Resurrection Festival, Spain