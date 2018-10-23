Куда поехать летом? Объявлены хэдлайнеры Copenhell

И еще один отличный, но довольно небюджетный фест-вариант на грядущее лето. Фестиваль Copenhell, который состоится 19-22 июня в Копенгагене, сегодня объявил названия трех главных хэдов: TOOL, SLIPKNOT, ROB ZOMBIE. А также еще пачечку групп, которая, вне сомнений, вскоре разрастется до масштабов небольшого метал-города. Билеты уже в продаже, цена вопроса порядка 250 долларов за три дня и 400-430 за четыре.