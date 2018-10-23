Куда поехать летом? Объявлены хэдлайнеры Copenhell

И еще один отличный, но довольно небюджетный фест-вариант на грядущее лето. Фестиваль Copenhell, который состоится 19-22 июня в Копенгагене, сегодня объявил названия трех главных хэдов: TOOL, SLIPKNOT, ROB ZOMBIE. А также еще пачечку групп, которая, вне сомнений, вскоре разрастется до масштабов небольшого метал-города. Билеты уже в продаже, цена вопроса порядка 250 долларов за три дня и 400-430 за четыре.

фестивали Copeinhell

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Diamond 23.10.2018 в 22:28

    Сегодня был, вероятно, один из главных дней объявлений главных хэдов на следующее фестивальное лето. Tool и Slipknot заявлены оными также на Download, Rock-Im-Park, Rock-Am-Ring. Тул также выступят во Флоренции, а Слипы — на GMM. Думаю, в ближайшие дни объявят основу лайн-апа Sweden Rock и Graspop, а в течение недели-другой и остальные фесты приоткроют своих главных звезд

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  2. Зануда 23.10.2018 в 23:27

    Турне TOOL

    06/02 – Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena
    06/04 – Prague, CZ @ O2 Arena
    06/05 – Vienna, AT @ Wiener Stadhalle
    06/07 – Nurburg, DE @ Rock Am Ring Festival
    06/09 – Nuremberg, DE @ Rock Im Park Festival
    06/11 – Krakow, PO @ Impact Festival at Tauron Arena
    06/13 – Florence, IT @ Firenze Rocks Festival
    06/16 – Donington, GB @ Download Festival
    06/18 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome
    06/20 – Copenhagen, DK @ Copenhell Festival
    06/25 – Zurich, CH @ Hallenstadion
    06/30 – Madrid, ES @ Download Festival Spain
    07/02 – Lisbon, PT @ Altice Arena

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  3. Зануда 23.10.2018 в 23:27

    Slipknot 2019 European tour

    07-08 Jun: Hyvinkää, Rockfest, Finland
    07-09 Jun: Nuremburg, Rock Im Park, Germany
    07-09 Jun: Nürburg, Rock Am Ring, Germany
    13-15 Jun: Nickelsdorf, Novarock, Austria
    13-16 Jun: Interlaken, Greenfield, Switzerland
    14-16 Jun: Derby, Download Festival, UK
    17 Jun: Leipzig, Arena, Germany
    18 Jun: Hannover, TUI Arena, Germany
    19-22 Jun: Copenhagen, Copenhell, Denmark
    21-23 Jun: Dessel, Graspop, Belgium
    25-26 Jun: Kraków, Mystic Festival, Poland
    27 Jun: Bologna, Sonic Park, Italy
    28-30 Jun: Madrid, Download Festival, Spain
    01 Jul: Nîmes, Amphitheatre Nîmes, France
    03-06 Jul: Lisbon, VOA, Portugal
    04-05 Jul: Viveiro, Resurrection Festival, Spain

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