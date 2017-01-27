Альбом января. KREATOR «Gods Of Violence»

Альбом-лозунг, альбом-речевка, альбом-кричалка. Когда сходит лавина «креаторовского» трэш-метала, со всеми его незамысловато-хлесткими рефренами, ввинчивающимися в мозг колесиками часовых механизмов, первые пять минут кажется, будто ты только что с митинга. «Тоталитарный террор», «Мировая война», «Apocalypticon» — все сразу, воинственно, бойко, агрессивно. На 33-м году существования KREATOR позиций без боя не сдаст.

«В сегодняшнем мире жить одновременно интересно и страшно, — размышляет Петроцца, — ежедневно в новостях пишут об очередных трагедиях, и, мне кажется, уродство уже начало перевешивать то прекрасное, что есть в нашей жизни. Тем не менее, я считаю, мы должны оставаться оптимистами и наслаждаться мелкими радостями, счастливыми минутами, которые, безусловно, тоже случаются. Я искренне верю, что все образуется, несмотря на перипетии и сложности. Просто надо оставаться на позитивной волне, продвигать красивые вещи. Так, со стороны KREATOR мы продвигаем музыку, мир, идею здорового образа жизни. И если нам дано право голоса, то мы должны использовать его во благо, помогать людям укрываться от окружающих невзгод. Это именно то, чем мы занимаемся уже более тридцати лет, и я этим очень горжусь».

Переливающиеся потоки гитарных соло, галопирующий трэш, гармоничность, энергетика и мелодичность размером с Северный Ледовитый; то ядовитый, то повествовательный голос Милле — все, что вы давно знаете и, вероятно, любите в KREATOR, присуще и Gods Of Violence. С лихвой. Альбом звучит одновременно свежо (поймаете не раз и не два элементы модерн-метала), остро и, в то же время, узнаваемо-классически для этой, вне всякого сомнения, КРЕАТивной команды, для которой 30+ лет, конечно, не срок.

..А еще в Сети давеча появилось последнее видео из триады «Satan Is Real», «Gods Of Violence», «Totalitarian Terror», которой вполне можно начать свои отношения с «богами насилия», официальный выпуск которых состоялся аккурат сегодня, 27 января.