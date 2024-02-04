Как театрал театралу. Новинки группы MEANSTREAK, созданной женами музыкантов DREAM THEATER

Как театрал театралу. Новинки группы MEANSTREAK, созданной женами музыкантов DREAM THEATERБлог
Группа MEANSTREAK начала развивать феминистическую рок-повестку, когда это было еще не только не модно, но и даже сверхэкзотично. Создали all-female проект в 1985 (!) году жены «дримтеатровцев» Marlene Portnoy и Rena Sands Petrucci (обе — гитаристки), решив показать, доказать миру, что женщины тоже умеют в хэви-метал. В качестве басистки к ним присоединилась еще одна «театралка» — Martens Myung.
На барабанах у них Yael Devan; в роли вокалистки — Bettina France (Jordan Rudess и James LaBrie, если что, не имеют к ним отношения, хотя жена Джеймса — певица, а сын играет на барабанах в сольном проекте отца).
В 1988 году дамы выпустили дебютный альбом Roadkill, потом пару демо-лент, сгоняли в туры с такими ребятами как OVERKILL, MANOWAR, ANTHRAX и MOTÖRHEAD, а затем… распались. Видимо, удовлетворившись и доказав всем все, что хотели.
Однако в 2022 году MEANSTREAK вернулся. И пускай на сегодня средний возраст по группе 60 лет, энтузиазма и желания творить, судя по высказываниям участниц, хватает.
Marlene: «Реюнион MEANSTREAK — это нечто поистине невероятное! Пускай с наших последних встреч прошло тридцать лет — ощущение такое, будто мы расстались только вчера. Работа над музыкой в компании этих талантливых леди всегда была одним из лучших периодов моей жизни, и я с удовольствием посмотрю, что нам принесет будущее».
В прошлом месяце коллектив выпустил сингл «Giant Speaks», а буквально позавчера — миник Blood Moon. Ну а стоит ли это все пристального внимания, актуально ли в 2024 году, предлагаю решить индивидуально.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 74
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Комментарии
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Зачем архив? Я посмотрел в своей дискографии к которой прилагаются сканированные буклеты CD к каждому альбому скачанные с классного сайта www.metal-tracker.com (Всем рекомен�…
Ых:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Ых написал(а):
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен, скорее, на подхвате. Вот укурку-Барнсу он Nightmares of the Decomposed �…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Ых написал(а):
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен, скорее, на подхвате. Вот укурку-Барнсу он Nightmares of the Decomposed написал полностью, да.
Ну во пе�…
Ых:
>> DEICIDE волей неволей превратился в ранние Cannibal Corpse. Те кто слушал альбомы DEICIDE с Джеком могли это заметить.
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен,…
Дед Аким:
Стоит задеть Цоя, КИШ, Арию, сразу пуканы у якобы трушников взрываются (настоящие музыканты гитаристы редко негативно высказываются друг о друге, каждый уважает др…
Черноярец:
Алексей написал(а):
Черноярец написал(а):
В целом, это сообщение о КОВЕНАНТЕ — хороший повод переслушать великолепный Nexus Polaris)
да ладно, ты гонишь!!!))))) среднен…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Скажу сразу что я не поклонник всего сатанинского и антихристианского как старина Глен поскольку христианство это шняга и посвящать всю жизнь борьбе с христианст�…
Алексей:
Черноярец написал(а):
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да ладно, ты гонишь!!!))))) средненький симво-блецк)
…
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Тварь:
Игорь написал(а):
Не удивительно, что сайт с такими желтушными и плохо составленными новостями, собрал такую токсичную и ненавидящую всех и вся аудиторию)
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Черноярец:
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Дружище Христос написал(а):
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Иван Фёдорович Крузенштерн:
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