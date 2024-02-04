Как театрал театралу. Новинки группы MEANSTREAK, созданной женами музыкантов DREAM THEATER

Группа MEANSTREAK начала развивать феминистическую рок-повестку, когда это было еще не только не модно, но и даже сверхэкзотично. Создали all-female проект в 1985 (!) году жены «дримтеатровцев» Marlene Portnoy и Rena Sands Petrucci (обе — гитаристки), решив показать, доказать миру, что женщины тоже умеют в хэви-метал. В качестве басистки к ним присоединилась еще одна «театралка» — Martens Myung.

На барабанах у них Yael Devan; в роли вокалистки — Bettina France (Jordan Rudess и James LaBrie, если что, не имеют к ним отношения, хотя жена Джеймса — певица, а сын играет на барабанах в сольном проекте отца).

В 1988 году дамы выпустили дебютный альбом Roadkill, потом пару демо-лент, сгоняли в туры с такими ребятами как OVERKILL, MANOWAR, ANTHRAX и MOTÖRHEAD, а затем… распались. Видимо, удовлетворившись и доказав всем все, что хотели.

Однако в 2022 году MEANSTREAK вернулся. И пускай на сегодня средний возраст по группе 60 лет, энтузиазма и желания творить, судя по высказываниям участниц, хватает.

Marlene: «Реюнион MEANSTREAK — это нечто поистине невероятное! Пускай с наших последних встреч прошло тридцать лет — ощущение такое, будто мы расстались только вчера. Работа над музыкой в компании этих талантливых леди всегда была одним из лучших периодов моей жизни, и я с удовольствием посмотрю, что нам принесет будущее».

В прошлом месяце коллектив выпустил сингл «Giant Speaks», а буквально позавчера — миник Blood Moon. Ну а стоит ли это все пристального внимания, актуально ли в 2024 году, предлагаю решить индивидуально.

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