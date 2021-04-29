James LaBrie
29.04.2021

James LaBrie о будущем альбоме DREAM THEATER: «Фанаты озвереют, когда услышат его»

Блог

DREAM THEATER закончили работу над новым альбомом, предварительно запланированным к выпуску на осень этого года, и James LaBrie расхваливает его так беспощадно, что фанаты группы в течение следующих месяцев должны потерять сон, аппетит, прекратить размножаться и вообще думать о чем-либо другом.

«Когда закончилась работа над музыкой и мы с Джоном собрались вместе, чтоб доделать вокальные партии, стало понятно: все круто. Знаете, я люблю проработать мелодическую линию прежде, чем положить на нее текст, потому что важно уловить эмоциональную составляющую. А уже она приводит к некой теме.

Так вот говоря об этом альбоме, о его музыке, о том, как поверх легли вокалы… не знаю. Закончив запись последней партии, я сказал Джону: «Знаешь? Мы прыгнули выше головы. Мы сейчас вот установили совершенно новый уровень». Я сказал ему: «Это чертов пятнадцатый альбом в нашей истории, и мы снова сделали это. Переплюнули самих себя. В этот раз вышло нечто такое, от чего фэны просто озвереют, когда услышат».

Джон ответил: «То же самое вчера вечером я сказал своей жене. Сидел вот, переслушивал альбом от начала до конца, и меня просто штырило».

Со мной та же история. Когда запись закончилась, я вернулся в номер в отеле, переслушал песни и просто не мог поверить. Черт, мол, возьми, что тут вообще происходит?!

И, считаю, все это просто здорово. Созвонился в какой-то момент с Jordan Rudess, и даже он пришел в шок, ознакомившись с результатом. «Срань, — говорит, — господня, это только я слышу, или и ты тоже?» И я такой: «Да, елы-палы. Тут и правда происходит нечто охренительное». Джон: «Фанаты офигеют». И я в ответ: «Стопудов, так и будет».

К сожалению, конкретики, деталей сообщить пока не могу, оставлю здесь это как есть. Через пару недель мы делаем фотосессию, потом займемся съемкой видео на сингл. В общем, движуха в полном разгаре, все колесики крутятся снова. Лейбл в полном восторге. Им тоже не терпится запустить это все на полных парах».

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7 комментариев

  • Eum написал(а):

    ой, что-то за последнее время уже было столько «эпохальных заявлений» (не только от ЛяБри), а на выходе получается только пшик.
    Если сделают в духе ‘Train of thoughts’ — буду счастлив.

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  • Morbid_ua написал(а):

    > мы снова сделали это
    > Срань, — говорит, — господня

    Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, тут решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою!А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят!

    Ничего у этих американцев не меняется.

    >>>
  • Crow написал(а):

    Интересно,какие педерастические завывания он выдаст в этот раз? Так бы звучал Ульрих,будь он вокалистом.

    https://www.youtube.com/watch?v=GsDW7IFsC5g

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  • Назар Василич написал(а):

    Вспомнилось стихотворение А. Блока

    «Ночь, улица, фонарь, ублюдок
    Говно собачье, мать твою
    Придурок, онанист вонючий,
    Я трахну всю твою семью»

    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • Тварь написал(а):

    …фоннады озвереют и линчуют его? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • DimaCar написал(а):

    Может он это вообще о новом альбоме Cradle of Filth.. потому что Dream Theater уж давно скатились в какой-то онанизм и самолюбование… у поклонников сил не осталось тошнить

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  • atr написал(а):

    Ой, если б там так было всё клёво, Liquid Tension Experiment 3 бы просто не вышел.

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