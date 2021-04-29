James LaBrie о будущем альбоме DREAM THEATER: «Фанаты озвереют, когда услышат его»Блог
DREAM THEATER закончили работу над новым альбомом, предварительно запланированным к выпуску на осень этого года, и James LaBrie расхваливает его так беспощадно, что фанаты группы в течение следующих месяцев должны потерять сон, аппетит, прекратить размножаться и вообще думать о чем-либо другом.
«Когда закончилась работа над музыкой и мы с Джоном собрались вместе, чтоб доделать вокальные партии, стало понятно: все круто. Знаете, я люблю проработать мелодическую линию прежде, чем положить на нее текст, потому что важно уловить эмоциональную составляющую. А уже она приводит к некой теме.
Так вот говоря об этом альбоме, о его музыке, о том, как поверх легли вокалы… не знаю. Закончив запись последней партии, я сказал Джону: «Знаешь? Мы прыгнули выше головы. Мы сейчас вот установили совершенно новый уровень». Я сказал ему: «Это чертов пятнадцатый альбом в нашей истории, и мы снова сделали это. Переплюнули самих себя. В этот раз вышло нечто такое, от чего фэны просто озвереют, когда услышат».
Джон ответил: «То же самое вчера вечером я сказал своей жене. Сидел вот, переслушивал альбом от начала до конца, и меня просто штырило».
Со мной та же история. Когда запись закончилась, я вернулся в номер в отеле, переслушал песни и просто не мог поверить. Черт, мол, возьми, что тут вообще происходит?!
И, считаю, все это просто здорово. Созвонился в какой-то момент с Jordan Rudess, и даже он пришел в шок, ознакомившись с результатом. «Срань, — говорит, — господня, это только я слышу, или и ты тоже?» И я такой: «Да, елы-палы. Тут и правда происходит нечто охренительное». Джон: «Фанаты офигеют». И я в ответ: «Стопудов, так и будет».
К сожалению, конкретики, деталей сообщить пока не могу, оставлю здесь это как есть. Через пару недель мы делаем фотосессию, потом займемся съемкой видео на сингл. В общем, движуха в полном разгаре, все колесики крутятся снова. Лейбл в полном восторге. Им тоже не терпится запустить это все на полных парах».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 211
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James LaBrie о будущем альбоме DREAM THEATER: «Фанаты озвереют, когда услышат его»
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ой, что-то за последнее время уже было столько «эпохальных заявлений» (не только от ЛяБри), а на выходе получается только пшик.
Если сделают в духе ‘Train of thoughts’ — буду счастлив.
> мы снова сделали это
> Срань, — говорит, — господня
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, тут решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою!А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят!
Ничего у этих американцев не меняется.
Интересно,какие педерастические завывания он выдаст в этот раз? Так бы звучал Ульрих,будь он вокалистом.
https://www.youtube.com/watch?v=GsDW7IFsC5g
Вспомнилось стихотворение А. Блока
«Ночь, улица, фонарь, ублюдок
Говно собачье, мать твою
Придурок, онанист вонючий,
Я трахну всю твою семью»
…фоннады озвереют и линчуют его?
Может он это вообще о новом альбоме Cradle of Filth.. потому что Dream Theater уж давно скатились в какой-то онанизм и самолюбование… у поклонников сил не осталось тошнить
Ой, если б там так было всё клёво, Liquid Tension Experiment 3 бы просто не вышел.