James LaBrie о будущем альбоме DREAM THEATER: «Фанаты озвереют, когда услышат его»

DREAM THEATER закончили работу над новым альбомом, предварительно запланированным к выпуску на осень этого года, и James LaBrie расхваливает его так беспощадно, что фанаты группы в течение следующих месяцев должны потерять сон, аппетит, прекратить размножаться и вообще думать о чем-либо другом.

«Когда закончилась работа над музыкой и мы с Джоном собрались вместе, чтоб доделать вокальные партии, стало понятно: все круто. Знаете, я люблю проработать мелодическую линию прежде, чем положить на нее текст, потому что важно уловить эмоциональную составляющую. А уже она приводит к некой теме.

Так вот говоря об этом альбоме, о его музыке, о том, как поверх легли вокалы… не знаю. Закончив запись последней партии, я сказал Джону: «Знаешь? Мы прыгнули выше головы. Мы сейчас вот установили совершенно новый уровень». Я сказал ему: «Это чертов пятнадцатый альбом в нашей истории, и мы снова сделали это. Переплюнули самих себя. В этот раз вышло нечто такое, от чего фэны просто озвереют, когда услышат».

Джон ответил: «То же самое вчера вечером я сказал своей жене. Сидел вот, переслушивал альбом от начала до конца, и меня просто штырило».

Со мной та же история. Когда запись закончилась, я вернулся в номер в отеле, переслушал песни и просто не мог поверить. Черт, мол, возьми, что тут вообще происходит?!

И, считаю, все это просто здорово. Созвонился в какой-то момент с Jordan Rudess, и даже он пришел в шок, ознакомившись с результатом. «Срань, — говорит, — господня, это только я слышу, или и ты тоже?» И я такой: «Да, елы-палы. Тут и правда происходит нечто охренительное». Джон: «Фанаты офигеют». И я в ответ: «Стопудов, так и будет».

К сожалению, конкретики, деталей сообщить пока не могу, оставлю здесь это как есть. Через пару недель мы делаем фотосессию, потом займемся съемкой видео на сингл. В общем, движуха в полном разгаре, все колесики крутятся снова. Лейбл в полном восторге. Им тоже не терпится запустить это все на полных парах».

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