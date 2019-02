James LaBrie об ужасе вокалиста и отравлении: «После травмы понадобилось семь или восемь лет, чтобы восстановиться. Я вернул примерно 95% диапазона»

James LaBrie, вокалист DREAM THEATER, которых по понятным причинам в новостях стало много, недавно поковырял в старых ранах, вспомнив историю отравления 25-летней давности, которая фатальным образом сказалась на его голосовых связках.

«В 1994 году я с женой и друзьями отправился на Кубу, где отравился креветками. Это было очень серьезно. Я бредил, меня лихорадило, я хотел умереть. Меня рвало так, что я повредил голосовые связки.

Дело случилось в последние дни декабря, а 10 января уже нужно было петь в Токио. Числа пятого, оклемавшись, я отправился по врачам. И мне сказали: «Чтобы восстановиться, нужен перерыв на полгода. Поменьше говорить. И уж ни в коем случае не петь». Оно-то, конечно, да… но у DREAM THEATER только-только вышел хитовый альбом Images And Words, мы откатали треть тура в поддержку Awake, собирались в Европу и Азию.

Группа только-только начала зарабатывать хорошие деньги, и полугодовой отпуск наверняка б стал катастрофой. Мы не могли позволить себе подобную роскошь. Мы бы разорились. Поэтому, к сожалению, я продолжил петь. Что, в свою очередь, сказалось на состоянии связок: прошли годы, прежде чем я почувствовал, что более-менее справляюсь как вокалист. Высокие ноты я тогда старался не брать, и вообще вести себя осторожней. Это было кошмарное время.

На восстановление в итоге ушло семь или восемь лет. Я вернул примерно 95% прежнего диапазона. И хотя снова стал способен «дотянуться» вокально до стратосфер, скримить изо всех сил, удовольствие от этого всего получать перестал. Ну и да, конечно. До происшествия с отравлением я мог подорваться спросонья и легко вытянуть ‘Take The Time’ или ‘Child In Time’ DEEP PURPLE — а после 1994-го все уже стало не так.

Но я научился справляться. Я нащупал границы своего голоса и не заступаю за них.

В Интернете хватает троллей, которые пишут в комментариях, мол: «Что, черт подери, стало не так с LaBrie?!» Они просто сидят на диванах и строчат обидные строчки. А ты обычный человек, тебя можно задеть, и ты расстраиваешься, хотя понимаешь, что этот народ не понимает, через что ты прошел. Хотя, с другой стороны… всех на свете, конечно, не удовлетворишь. Если кому-то легче от того, что он меня критикует — то пускай так и будет. Надеюсь, с этими мелочными людишками никогда не доведется встречаться и общаться лично».

Ну а мы напоминаем: 14-й альбом DREAM THEATER Distance Over Time выходит 22 февраля. И вот еще одна его новая тема, «Fall Into The Light».