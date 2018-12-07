DREAM THEATER реализовали первый сингл с февральского альбома Distance Over Time, 14-го в дискографии группы. Так что если кто-то по-прежнему ждет от них откровений, попробуйте «Untethered Angel». Вдруг повезет.
Новая тема DREAM THEATER «Untethered Angel»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Dream Theater
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Hate Squad Reborn From Ashes
Obscenity Summoning The Circle
Forest Of Shadows Among The Dormant Watchers
Chariot The New Horizon Dawns
Dark Moor Origins
Jason Becker Triumphant Hearts
Venom Storm The Gates
Dodsferd Diseased Remnants Of A Dying World
Metal Church Damned If You Do
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