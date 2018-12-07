Новая тема DREAM THEATER «Untethered Angel»

DREAM THEATER реализовали первый сингл с февральского альбома Distance Over Time, 14-го в дискографии группы. Так что если кто-то по-прежнему ждет от них откровений, попробуйте «Untethered Angel». Вдруг повезет.

, рубрика(и): Быстрые новости

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