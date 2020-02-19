John Petrucci получил странный комплимент от польского отеля

Иногда комплименты настолько тонки, что точно не знаешь, говорить спасибо или выбрасывать из окна телевизор. Именно об этом дважды подумал John Petrucci, который давеча останавливался во вроцлавской гостинице «Sofitel Wrocław Old Town».

«Дорогой Dream Theater, добро пожаловать в наш отель, — написала менеджер по работе с гостями, — мы ваши искренние фанаты. Надеемся, что у нас вам будет так же хорошо, как был хорош ваш второй альбом».

Отличный троллинг, учитывая, что после Images And Words группа выпустила еще дюжину полноформатников, с программой из песен которых и приехала в Польшу. Но… что-то в этом есть.