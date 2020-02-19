John Petrucci получил странный комплимент от польского отеля

Иногда комплименты настолько тонки, что точно не знаешь, говорить спасибо или выбрасывать из окна телевизор. Именно об этом дважды подумал John Petrucci, который давеча останавливался во вроцлавской гостинице «Sofitel Wrocław Old Town».

John Petrucci«Дорогой Dream Theater, добро пожаловать в наш отель, — написала менеджер по работе с гостями, — мы ваши искренние фанаты. Надеемся, что у нас вам будет так же хорошо, как был хорош ваш второй альбом».

Отличный троллинг, учитывая, что после Images And Words группа выпустила еще дюжину полноформатников, с программой из песен которых и приехала в Польшу. Но… что-то в этом есть.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. BiOMeX 19.02.2020 в 09:49

    Хозяйке на заметку: «Этот альбом (Images and Words) до сих пор остается наиболее коммерчески успешным из всех альбомов Dream Theater, продавшись тиражом более 500 000 копий в США»

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  2. qaz 19.02.2020 в 09:53

    Это не намёк, это он прямым текстом пояснил, какой альбом у них лучший. И я с ним согласен

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  3. Diamond 19.02.2020 в 10:23

    Ну, собственно, да — это их самый знаменитый альбом. Было бы странно, если б там был намек на Falling Into Infinity, например…

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  4. box176 19.02.2020 в 15:08

    Мне еще Октовариум очень нравится.

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