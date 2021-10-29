DREAM THEATER на вершине мира

DREAM THEATER на вершине мираБлог
Помните, как анонсируя новый альбом DREAM THEATER, James LaBrie утверждал, мол, фанаты группы озвереют от удовольствия? Так вот, настало время звереть: 15-й студийник группы A View From The Top Of The World официально вышел 22 октября, а видео на одну из не самых его длинных песен (титульная, к примеру, предоставляет озверение на 20 минут), всего лишь девятиминутную «Awaken The Master» — парочку дней назад. И по ней, в принципе, можно определить, нужно связываться с этим всем, или нет.
Petrucci: «Это последняя песня, которую мы записали для диска. На ней я впервые использовал свою восьмиструнную гитару, что было крайне здорово. Еще с тех давних времен, когда мы работали над Awake, я мечтал играть на семиструнке. И заказал ее себе. А затем в поисках нового вдохновения — того, что способен подарить инструмент без каких-либо предустановок или предубеждений — сочинил тему, в своем фирменном стиле, для восьмиструнки. Она, «Awaken The Master», нарочно начинается одной лишь гитарой.
Лирику песни писал бас-гитарист John Myung — и, как сказал он недавно, «master» — это сердце человека. Так что речь о том, чтобы пробудить его к чувству».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 93
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