DREAM THEATER на вершине мира

Помните, как анонсируя новый альбом DREAM THEATER, James LaBrie утверждал, мол, фанаты группы озвереют от удовольствия? Так вот, настало время звереть: 15-й студийник группы A View From The Top Of The World официально вышел 22 октября, а видео на одну из не самых его длинных песен (титульная, к примеру, предоставляет озверение на 20 минут), всего лишь девятиминутную «Awaken The Master» — парочку дней назад. И по ней, в принципе, можно определить, нужно связываться с этим всем, или нет.

Petrucci: «Это последняя песня, которую мы записали для диска. На ней я впервые использовал свою восьмиструнную гитару, что было крайне здорово. Еще с тех давних времен, когда мы работали над Awake, я мечтал играть на семиструнке. И заказал ее себе. А затем в поисках нового вдохновения — того, что способен подарить инструмент без каких-либо предустановок или предубеждений — сочинил тему, в своем фирменном стиле, для восьмиструнки. Она, «Awaken The Master», нарочно начинается одной лишь гитарой.

Лирику песни писал бас-гитарист John Myung — и, как сказал он недавно, «master» — это сердце человека. Так что речь о том, чтобы пробудить его к чувству».

Количество просмотров: 93