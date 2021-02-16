В ICED EARTH осталось два человека

Пока судьба Шаффера остается непонятной (и едва ли его так просто отпустят), бывшие коллеги и друзья продолжают состязаться в крысиных бегах. После того, как давний «дружище» Hansi Kürsch публично ушел из DEMONS & WIZARDS, вокалист IE Stu Block и басист Luke Appleton, очнувшись, поспешили объявить о своем увольнении, отметив, что «это лучшее решение для личного и профессионального роста».

Я не знаю, вспомнит ли их имена метал-сцена спустя пару лет (до сих пор эти моднейшие деятели ничем таким сверхъестественным не блеснули), но… возможно, кто-то запомнит ребят в «крысином» аспекте. Гитарист Jake Dreyer громких заявлений не делал — просто сказал, что в ICED EARTH ему нравилось, однако в силу трагических обстоятельств он теперь сосредоточится лишь на своем WITHERFALL. (У которого, к слову, буквально в марте выходит альбом The Curse Of Autumn.)

Таким образом, на настоящий момент в составе ICED EARTH остаются сам Джон, а также драммер Brent Smedley. Коему, надеюсь, хватит смелости не делать «правильных» заявлений, не бежать, трусливо оглядываясь на интернет-публику, не пытаться спасать свою репутацию — или что там еще надумали эти ребята.

Безусловно, Джон, как и многие в политугаре, озверел и совершил правонарушение. Его будут судить и накажут. Но почему при всем при этом должно припекать у условного Стю или Люка? Почему нельзя просто сказать: «Мне жаль, что коллега обгадился, пускай подумает пару лет о своем поведении — а потом обсудим, что с группой»? Имхо, эти прилюдные принципиальные уходы (целый месяц спустя!) выглядят уж слишком наигранно. Но если сильно поможет в дальнейшей карьере… то что ж, удачи им всем.

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