Как разгромить могилу и вылететь с лейбла. Опыт группы THUNDERSLAVE

У мексиканской группы THUNDERSLAVE все шло хорошо. Ее подписал лейбл No Remorse, проспонсировал дебютник, подготовил красивый пресс-релиз и уже начал рекламную кампанию… Но что-то пошло не так. Точнее, один из музыкантов решил, что лучший путь в звезды метала — разгромить кладбище.

В общем, участники коллективов THUNDERSLAVE и HELLCHARGER, отъев горячих мексиканских напитков, не только нахулиганили на могилах, но засняли все это на видео, выложив на фб. Потом протрезвев видео, понятно, удалили — но через два дня узнали, что никто их выпускать больше не собирается.

Лейбл написал следующее. «26 июня был назначен днем релиза первого полноформатного альбома группы THUNDERSLAVE Unchain The Night. Все было готово, CD копии отпечатаны и оплачены, промо-кампания набрала обороты.

Однако два дня назад, 9 июня, участник коллектива сообщил, что он замешан в «кое-чем» по пьяни, и по пьяни же разломал с друзьями «кое-что». Оно и неудивительно: разного рода поломки, разгромы и драки всегда сопровождали рок-н-ролльный образ жизни, некоторые из них даже вошли в музыкальную историю.

Тем не менее, есть понятия допустимого. Не какие-то там размытые рамки, а четкие, понятные и серьезные ограничения. Черта, за которой каждый действует сообразно внутренним этическим нормам.

No Remorse Records всегда поддерживает своих артистов, и в большинстве случаев между группами и лейблом устанавливаются продолжительные отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении.

Сегодня же утром, 11 июня, нам стало известно, во что именно вовлечены участники THUNDERSLAVE. Компания молодых людей проникла на кладбище Santa María Pantheon и развлекалась, уничтожая памятники, склепы и ломая кресты. В наше поле зрения попало видео, запечатлевшее этот вандализм, и мы считаем, что нет никакого смысла ждать полицейских сводок и прочих новостей, ибо вандализм и насилие не совместимы с нашими этическими нормами.

Мы поддерживаем свободу самовыражения, однако оставляем за собой право судить, что приемлемо, а что нет, с точки зрения этики и профессиональной компетенции лейбла. Поэтому отказываемся считать подобные проявления «рекламой» релиза — а также считаем необходимым прекратить все отношения с THUNDERSLAVE, отменить релиз и удалить его из наших графиков.

Группа вольна заключить контракт с любым другим лейблом и выпустить альбом там. Тем, кто оформил предзаказ Unchain The Night, мы вернем деньги. Журналистов, которые получили промо-копии, рекомендуем их уничтожить. Спасибо за понимание».

Интересно, кому такие дурачки теперь понадобятся.

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