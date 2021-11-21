ASHES OF ARES
21.11.2021

ASHES OF ARES от экс-участников ICED EARTH выпускает новый альбом

Новинки и новости

Пока Jon Schaffer, выпущенный под залог, ожидает суда, бывшие музыканты ICED EARTH Matt Barlow и Freddie Vidales продолжили работу над своим проектом ASHES OF ARES, ранее действовавшим в статусе «сайд», а теперь обретшим статус основного. Третий полноформатник Emperors And Fools выйдет в январе, а клип на песню «By My Blade» уже появился в прокате. И эта тема, надо признать, чертовски хороша!

В качестве исторической справки. Проект был создан в 2012 году, выпустил два диска, Ashes Of Ares (2013) и Well Of Souls (2018), получившие сдержанные отзывы и сравнения с NEVERMORE. Однако, как обещают музыканты, третий будет смертельным и выведет команду на «решительно новый уровень». Это, конечно, посмотрим. Но пока — хорошо!

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