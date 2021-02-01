01.02.2021

Hansi Kürsch ушел из DEMONS & WIZARDS. Принципиально

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После нашумевшей вылазки Шаффера в Капитолий (сейчас он в тюрьме Индианаполиса, ожидает экстрадиции в Вашингтон и суда), а также последующего интенсивного осуждения праведным метал-сообществом, суд того самого сообщества оказался более скорым, чем федеральный. Потому что в наше время нельзя быть неправильным! Придерживайся официальной линии. Погромче люби цветных. Зеленых. Веганов. Запишись в активисты антифа. Будь бывшим алкоголиком, наркоманом, воскресшим суицидником — хвастайся этим и обязательно раздавай советы. Пиши жизнеутверждающие посты. Если ты белый, покайся. Если трансгендер — прекрасно! Совершай каминг-ауты раз на квартал. Спасай бобров. Обрети бога. Не выделяйся. Нонконформистам не место.

В общем, как только стало известно о подвигах Джона, после выборов все пламенней говорившего о любви к Трампу и теориях заговоров, группы DEMONS & WIZARDS и ICED EARTH тихонечко исчезли из каталогов Century Media, как будто никогда их там и не было вовсе; «фанаты» стали рвать рубахи и выбрасывать диски — а вот еще и Hansi Kürsch, недолго думая, бросил друга и компаньона по D&W. Принципиально, естественно. Ну или не желая дожидаться, пока карающая длань праведников дотянется до BLIND GUARDIAN. Ибо… не выделяйся.

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1 comment

  • ukko написал(а):

    Можно подумать, что до сих пор Hansi Kürsch не знал, не ведал о политических взглядах своего товарища. Просто лицемерие и трусость!

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