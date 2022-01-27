Jon Schaffer выпустил какую-то фигню под вывеской ICED EARTH

Неудивительно, что ожидающий финального вердикта Jon Schaffer обижен на музыкантов, сбежавших из ICED EARTH, как только началась заварушка с судами, однако повод ли это издавать сомнительные релизы? Да и зачем? Любовь публики восстанавливать рано. Собрать денег на юридические издержки? Быть может. Но все это странно.

Так, 21 января на собственном (?) лейбле Ravencraft Productions был выпущен диск A Narrative Soundscape, представляющих собой художественное — с придыханием — начитывание текстов ICED EARTH под незамысловатые саундтрековые аранжировки. Идея — изобразить лирическое творчество Джона в новом свете.

Изначально эти записи прилагались бонусным диском к делюкс-изданию дебютной книги Шаффера «Wicked Words And Epic Tales», представлявшей собой сборник интервью и текстов песен музыканта, в том числе в рамках ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS, SONS OF LIBERTY и PURGATORY, а также картин разных художников, вдохновленных его творениями.

«Я хотел собрать все воедино и создать нечто особое, представлявшее бы уникальный опыт не только для фанатов моих коллективов, но также и для новых слушателей».

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