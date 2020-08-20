20.08.2020

Тизер нового альбома SIX FEET UNDER. На гитарах в команде Jack Owen!

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Сказать, чтобы SIX FEET UNDER невероятно радовали в последние годы, не скажешь. То бесконечные (и в большинстве своем ненужные) кавера, то неуклюжий альбом Torment — в общем, создается впечатление, будто пропаганда лигалайза с некоторых пор удается Крису лучше, чем производство дэз-метал нетленок.

Однако… в 2017 году в SFU на гитары пришел экс-коллега по «каннибалам» Jack Owen, и есть шанс, что, объединившись в записи лонгплея Nightmares Of The Decomposed, выходящего в начале октября, старая гвардия даст мощный залп.

«В последний раз с Джеком мы записывали студийник 25 лет назад, — говорит Барнс, — и совместно работать опять — это словно вернуться домой… в комнату, полную трупаков. Аранжировки и риффы Джека воспламенили мой творческий потенциал и вдохновили на написание дичайшей лирики».

Вот, собственно, тизер.

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