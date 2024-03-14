sixfeetunder
14.03.2024

SIX FEET UNDER вернулись, чтобы отомстить

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Судя по новым фотокарточкам, Chris Barnes наконец-то помыл голову причесался и привел в порядок заросли на лице; также в своем инстаграме он писал, что бросил дубасить и пить, а вместо этого проводит как можно больше времени на природе. И природа эта — не заросли конопли. Доподлинно неизвестно, ускорило ли все это работу над новым диском SIX FEET UNDER, но, как бы там ни было, лонгплей под названием Killing For Revenge выходит 10 мая. И уже есть первый сингл «Know-Nothing Ingrate».

«Когда мы закончили работу над песнями, я осознал, что все они так или иначе затрагивают тему мести, воздаяния, будь то человеческое отмщение, или со стороны сил природы. Так что название Killing For Revenge пришлось очень кстати».

Основную работу над альбомом провели Barnes и Jack Owen; Джек также выступил продюсером. Не могу сказать, что эта связка потрясающе сработала на прошлом альбоме Nightmares Of The Decomposed, однако будем надеяться, что в 2024-м выйдет получше. Сингл пока не особенно убедил (хотя вокалы определенно лучше предшественника).

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