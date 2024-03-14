SIX FEET UNDER вернулись, чтобы отомстить

Чувак, что ты можешь з�…

Другой Александр:

А я думал мы стобой тол…

А я думал мы стобой только-что попрощались) Ага, т…

Другой Александр:

Ты чёт намудрил с писькам�…

Другой Александр:

Другой Александр:

zly написал(а):

Другой Александр написал(а):

Мне там и не поступало никаких предложений

В дупло иди.

И тебе всего хорошего)…