SIX FEET UNDER вернулись, чтобы отомстить

SIX FEET UNDER вернулись, чтобы отомститьНовинки и новости
Судя по новым фотокарточкам, Chris Barnes
наконец-то помыл голову причесался и привел в порядок заросли на лице; также в своем инстаграме он писал, что бросил дубасить и пить, а вместо этого проводит как можно больше времени на природе. И природа эта — не заросли конопли. Доподлинно неизвестно, ускорило ли все это работу над новым диском SIX FEET UNDER, но, как бы там ни было, лонгплей под названием Killing For Revenge выходит 10 мая. И уже есть первый сингл «Know-Nothing Ingrate».
«Когда мы закончили работу над песнями, я осознал, что все они так или иначе затрагивают тему мести, воздаяния, будь то человеческое отмщение, или со стороны сил природы. Так что название Killing For Revenge пришлось очень кстати».
Основную работу над альбомом провели Barnes и Jack Owen; Джек также выступил продюсером. Не могу сказать, что эта связка потрясающе сработала на прошлом альбоме Nightmares Of The Decomposed, однако будем надеяться, что в 2024-м выйдет получше. Сингл пока не особенно убедил (хотя вокалы определенно лучше предшественника).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 156
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Комментарии
Другой Александр:
zly написал(а):
Всё гораздо хуже чем ты думаешь. Попробуй поговорить с окружающими — эта биомасса выдаст что-нибудь из этих товарищей.
Чувак, что ты можешь з�…
Юрий:
Согласен , всё чинно и важно , без новомодных свистоперделок , метал в чистом виде., так как должно быть. Accept , с их последним на данный момент высером , них пример мож�…
zly:
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой тол…
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zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой только-что попрощались)
Ага, т…
zly:
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.…
Другой Александр:
дк написал(а):
жене свой советы давать будешь!
с ней же можешь и письками померяться: я смотрю, фиксация («презик») у тебя имеется.
Ты чёт намудрил с писькам�…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
Мне там и не поступало никаких предложений
В дупло иди.
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zly:
Другой Александр написал(а):
Мне там и не поступало никаких предложений
В дупло иди.…
дк:
Другой Александр написал(а):
От армейского руководства и в целом от руководства страны такой нарратив был? Нет.
ты стрелочки-то не переводи – наверное в ку…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Когда Патриарх якобы ошибся в своей речи — Владимир Васильевич, он не ошибся, у него мозги побольше 90% многих ра�…
Ad Noctum:
Ну, что же… Группа лабухов-сессионщиков будет выезжать на концертах за счёт сценической харизмы Микаэля. …
Anastasiya:
Другой Александр:
Reign in Blood — Missa Pro Defunctis
Лютое блэк рубилово с примесью трэш/дэта.
https://reigninblood.bandcamp.com/album/missa-pro-defunctis…
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