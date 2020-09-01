Ожидание и реальность: новинка SIX FEET UNDER «Amputator»Новинки и новости
Некоторое время назад SFU показали тизер альбома Nightmares Of The Decomposed — первой работе c участием Джека Оуэна. И уже можно проверить соответствие ожиданий реальности: в Сеть выложено лирик-видео первого сингла релиза «Amputator».
«Офигенно снова работать с моим братом по металу Крисом Барнсом! — радовался когда-то воссоединению Джек. — С ним и с текущим составом SFU, в котором собрались сплошь талантливые ребята, я чувствую, словно вернулся во времена своей молодости. Жду-не дождусь возможности увидеться с фанами SFU и CANNIBAL CORPSE вживую во всех уголках планеты!»
Каковы же ощущения? Солидный, емкий, бодрый, запоминающийся трек с выразительными олдскульными дэз-метал гитарами. Барнс по-прежнему пишет душевную лирику, но как вокалист он с годами, увы, деградировал — и в 2020-м уже просто глухо хрипит на задворках. Вокалы не радуют. Однако в целом альбом, полагаю, таки будет небезынтересен.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 31
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