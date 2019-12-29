Chris Barnes: «Женщина прислала мне видеоколлаж, где она голышом исполняет танец живота под песни SIX FEET UNDER»

Один из самых узнаваемых дэз-метал вокалистов на все времена, Chris Barnes отмечает сегодня 52-й день рождения. И задувая свечку на тортике, публикуем подборку цитат из интервью и твитов этого дредастого персонажа. С праздником, Крис, сладкого тебе дыма!..

..Когда мне исполнился полтинник, поставил своей целью выучиться играть на гитаре, и с тех пор, кажется, преуспел. Начал лучше понимать инструмент. На 51-й день рождения я пожелал выучить испанский. В общем, никогда не прекращайте учиться!

..Самые яркие моменты моей карьеры? Хм. Контракт с Metal Blade в 89 году. Выпуск Butchered At Birth. Попадание в «Эйс Вентуру». В принципе, изгнание из CANNIBAL CORPSE также в списке. В хорошем смысле. Для меня это стало благодатным моментом — все равно я не мог делать в группе то, что хотел.

..Реюнион с «каннибалами»? Я бы об этом подумал, но мужики определенно не захотят. Не думаю, что их волнуют желания фэнов в той же степени, как меня.

..Все, что мне нужно от тура, — это выдать наивысший уровень на сцене. Хочу, чтобы публика смотрела на меня, слушала и улыбалась. Никаких других причин продолжать гастролировать у меня нет.

..Есть музыканты, которые говорят, что не любят турне. Но знаете ли, кому-то не нравится, к примеру, работать в «Макдоналдсе»! Просто потому что это изматывает. В туре тоже, бывает, выматываешься, но стоит только вернуться домой, посидеть день в тиши, все равно лезешь на стену, мечтая вернуться к концертам! Это в крови, и никак не изъять.

..Лучшим другом всей моей жизни был и остается каннабис. Все, что бы я ни делал, так или иначе связано с медицинскими и духовными практиками с использованием каннабиса.

..Одна женщина прислала мне видеоколлаж, где она голышом исполняет танец живота под песни SIX FEET UNDER. Это было самое странное видео в моей жизни! Но… неплохо, неплохо. Храни Господь ее душу!

..Когда мне было 14 лет, я слушал в спальне «Victim Of Changes» и пытался петь как Rob Halford. Довольно быстро придя к выводу, что это вот — не мое. Так, пришлось разрабатывать собственный вокальный стиль.

..В возрасте 15 или 16 лет я подрабатывал посудомойщиком. А потом брал с трудом заработанные деньги, тридцать баксов за две недели, и ехал в музыкальный магазин. Ехать, с двумя пересадками, было минут 20. И вот я приезжал и покупал три альбома. Интернета у меня не было, журналов тоже, критики не давили мнением, поэтому я просто покупал. Ну и не всегда угадывал с записями.

..Меня постоянно кто-то за что-то критикует, дело доходит до безумия. То кому-то не нравится Graveyard Classics, то Graveyard Classics часть два… Но все это не убедит меня, будто я сделал что-то не то. Печально, когда-то кто-то убеждает, будто вещь недостаточно хороша, — ведь она хороша все равно!

..Моя шея за годы на сцене пришла в печальное состояние. Однако к доктору не хожу, ибо тут же найдут проблемы серьезнее. Не связанные с музыкой — все больше от аварий на квадроциклах, которые изрядно помяли тело 7-8 лет назад. А однажды я резко стартовал, на голове был шлем, и вдруг вся пачка дредов как лупанет по шее! Это было как долбаная плеть, ничего такого не испытывал прежде! Они ведь тяжелые, весом в пару кг…