История одной песни: «Balls To The Wall» ACCEPT

Вечер классики, ностальжи и историй. 36-летней давности. Wolf Hoffmann вспоминает, как случилась «Balls To The Wall» ACCEPT, ставшая метал-гимном с тех пор и на все времена.

«Все наши песни, 99.9% из них начинаются с музыки. Но в тот раз первой явилась броская фраза, «balls to the wall». Ее, услышав, взяла на заметку моя жена, она же тогдашний наш менеджер Gaby, которая, помимо прочего, писала тексты, придумывала названия песен и дизайны обложек. «Balls to the wall», — сказала она, это звучало круто, и мы решили сделать песню с таким вот названием. А потом, сидя дома, я внезапно придумал основной рифф. И припев. Заняло это минут, может, пять. Ну и сразу же, дома, на месте, записал все на кассету, а потом притащил ребятам на репетицию. Там мы доработали музыку, потратив на все еще минут, наверно, 15.

Единственное, я все парился насчет главного риффа. Думал: ну ведь, наверно, где-то он уже существует? Уж слишком гладко он получился. Знаете, я не потел, рожая долгими днями (как это часто случается, к примеру, сейчас), а просто раз — и придумал, как будто бы уже слышал ранее и бессознательно воспроизвел. То есть украл. Но, к счастью, ничего такого ранее не было. Это целиком моя песня. Ну и элемент магии — которая, признать, случается редко.

Когда Gaby написала лирику, выяснилось, что песня получила политический смысл. Стала протестным гимном, обличающим гнет, — мол, настанет день, и униженные поднимутся против своих угнетателей. Жена всегда интересовалась социальными проблемами, и тексты писала осознанно. Мы этого не могли. Мы были туповатыми немецкими ребятами, которые ничего особо не знали. Что мы могли сочинить о политике? Благодаря Gaby «Balls To The Wall» обрела особый революционный дух, и он нашел понимание у слушателей.

Клип мы снимали на заброшенном заводе недалеко от аэропорта Хитроу. Режиссер придумал замечательный план: вызвать экскаватор с шар-бабой и разрушить старое здание. Но возникла проблема: мы находились близко от взлетно-посадочной полосы и использовали мощное осветительное оборудование… так что диспетчеры начали жаловаться, что оно отвлекает пилотов. А еще было чудовищно холодно, мы играли на улице под дождем на ледяном ветру — так что, как можно видеть по клипу, выглядели довольно-таки отмороженными! Но что делать, работа.

С тех пор, как появилась эта песня, мы играли ее на всех концертах ACCEPT. Она неизменно была, неизменно последней, и реакция фанатов неизменно меня поражала. Она пережила свое поколение, и продолжает существовать. Люди ее по-прежнему любят. Она проста, ее легко исполнять — настолько легко, что на репетициях мы даже ее не играем! И так ведь все хорошо знаем и помним! И… как бы там ни было, мы все ее любим, и по-прежнему с удовольствием включаем в сетлисты. Просто начни играть, забудь обо всем, аудитория взорвется — и будет круто!»