09.10.2020

Гимн гробовщиков: ACCEPT показали новый сингл и клип «The Undertaker»

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У ACCEPT в январе выходит полноформатник Too Mean To Die, и начали музыканты довольно мрачно. И медленно. Первым синглом коллектив презентовал среднетемповую вещь «The Undertaker», в клипе на которую мужик, представляющий собой помесь Эрика Дрэйвена из «Ворона» и Джокера, бухает, сам с собой веселится и немножечко кого-то закапывает то на старом кладбище в Польше, то в живописных лесах штата Теннесси.

В целом… выбор для стартовой темы, если честно, странноватый («The Undertaker» — определенно не хит, этакий крепкий середнячок для середины альбома), но, возможно, у немцев на 2021-й возник хитрый план. Начнут поступательно и неспешно, а потом завалят боевичками и закопают лопаткой.

А пока смотрим.

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3 комментария

  • BiOMeX написал(а):

    Брак: Петера Балтеса в составе нет, и вообще их сейчас шестеро ;)

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  • Anastasiya написал(а):

    BiOMeX написал(а):
    Брак: Петера Балтеса в составе нет, и вообще их сейчас шестеро ;)
    Поставила другую http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • послушник написал(а):

    В результате съёмок клипа Дед Аким не пострадал …http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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