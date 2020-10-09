09.10.2020
Гимн гробовщиков: ACCEPT показали новый сингл и клип «The Undertaker»Новинки и новости
У ACCEPT в январе выходит полноформатник Too Mean To Die, и начали музыканты довольно мрачно. И медленно. Первым синглом коллектив презентовал среднетемповую вещь «The Undertaker», в клипе на которую мужик, представляющий собой помесь Эрика Дрэйвена из «Ворона» и Джокера, бухает, сам с собой веселится и немножечко кого-то закапывает то на старом кладбище в Польше, то в живописных лесах штата Теннесси.
В целом… выбор для стартовой темы, если честно, странноватый («The Undertaker» — определенно не хит, этакий крепкий середнячок для середины альбома), но, возможно, у немцев на 2021-й возник хитрый план. Начнут поступательно и неспешно, а потом завалят боевичками и закопают лопаткой.
А пока смотрим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 143
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