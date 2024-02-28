accept humanoid
28.02.2024

Терминатор-ACCEPT: клип на титульную вещь альбома «Humanoid»

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Моднейшая на настоящий момент тема: после апокалиптических видений, характерных для клипов/названий альбомов/лирики прошлого года, метал-публика аккумулировала идеи нейросетей и роботов, смешав их со старыми добрыми персонажами фантастических фильмов и книг. Так, ACCEPT назвали свой будущий альбом Humanoid и, нарядившись в блестящее, вместе с Grupa 13 принялись визуализировать себя в истории современных терминаторов.

«Цифровая революция уже оказывает огромное влияние на все сферы жизни, и это, наверное, самый большой вызов для человечества по сравнению со всем, что нам приходилось переживать ранее. Мы пока в начале пути и, честно, немного страшно за будущее людей, которые могут потеряться в AI-мире и оказаться на задворках цивилизации. В этом плане наша песня провокативна».

Не знаю насчет провокаций, но нынешний звук ACCEPT и титульная вещь мне скорее не нравится. Как-то совсем без огня, как будто, пытаясь перещеголять искусственный интеллект в написании песен, мужики растеряли умение выкатывать хлесткие и искрящие, как шаровые молнии, качево-мелодичные хитовые боевики — нехитрые, но работающие, емкие и западающие в память с полоборота.

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2 комментария

  • Зануда написал(а):

    Деды уже не те https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Юрий написал(а):

    Херня какая то , до половины песни не смог прослушать , выключил ((

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