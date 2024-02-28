Терминатор-ACCEPT: клип на титульную вещь альбома «Humanoid»Новинки и новости
Моднейшая на настоящий момент тема: после апокалиптических видений, характерных для клипов/названий альбомов/лирики прошлого года, метал-публика аккумулировала идеи нейросетей и роботов, смешав их со старыми
добрыми персонажами фантастических фильмов и книг. Так, ACCEPT назвали свой будущий альбом Humanoid и, нарядившись в блестящее, вместе с Grupa 13 принялись визуализировать себя в истории современных терминаторов.
«Цифровая революция уже оказывает огромное влияние на все сферы жизни, и это, наверное, самый большой вызов для человечества по сравнению со всем, что нам приходилось переживать ранее. Мы пока в начале пути и, честно, немного страшно за будущее людей, которые могут потеряться в AI-мире и оказаться на задворках цивилизации. В этом плане наша песня провокативна».
Не знаю насчет провокаций, но нынешний звук ACCEPT и титульная вещь мне скорее не нравится. Как-то совсем без огня, как будто, пытаясь перещеголять искусственный интеллект в написании песен, мужики растеряли умение выкатывать хлесткие и искрящие, как шаровые молнии, качево-мелодичные хитовые боевики — нехитрые, но работающие, емкие и западающие в память с полоборота.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 191
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Комментарии
думстер-бумстер:
Юрий:
Херня какая то , до половины песни не смог прослушать , выключил ((…
Anastasiia:
Я читаю и думаю — ничего себе, как складно сафари переводить научился.. И тут на фразе про «Mother Russia» закрались сомнения что пишет русскоязычный человек.. неожиданно �…
Зануда:
Другой Александр:
Три ранее неизданных трека Rammstein. Демка 2000-го года «Seid Bereit» (не путать с демкой «Wiener Blut» с таким же названием) и два кавера на Trio «Anna», и на Tears for Tears «Shout».
https://m.youtube.com/watch?v=wd…
harvey keitel:
Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
Моё личное мнение , что в США не умеют играть блэк , получается какая натужная попытка родить что то грязное , но рождает�…
Ма$$аракш:
> В какой-то момент он предпочел дэз-метал блэку
Может, наоборот?…
juris:
Merzbow:
Жена Холта вроде тоже самое говорила.
Мол, пиздуй на сцену со Слеер.
Наверное, скоро жена Бостафа подтянется.…
Дружище Христос:
Леонид написал(а):
Леонид написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Черноярец написал(а):
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамма�…
Другой Александр:
Типа, «Чё дома сидишь, бездельник? Давай на работу иди вкалывай.»…
Леонид:
Леонид написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Черноярец написал(а):
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации п…
Дед Аким:
https://youtu.be/IcfAxAeF-So?si=gK_lWrvknt4av1hu
Писька дрожит, а как не дрож…
Деды уже не те
Херня какая то , до половины песни не смог прослушать , выключил ((