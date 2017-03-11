Tony Iommi о «конце» BLACK SABBATH. «Уверен, так просто все не закончится»

В начале недели BLACK SABBATH вывесили похоронную картинку с хэштегом #TheEnd. После чего все рок-СМИ немедленно протрубили: группа все-таки завершает свою невероятную, длинную и насыщенную карьеру. Последние песни отыграны, последнее прости-прощай сказано в Бирмингеме 4 февраля на шоу, которое так и называлось: «Black Sabbath’s Last Show». Так неужели же правда the end? Тони Айомми так не считает.

«Я буду скучать по сцене, — говорит музыкант (по причине недомогания которого тур, собственно, и явился для ветеранов последним), — ведь в этом была моя жизнь. Я всю жизнь был в группе, играл концерты. Мне это нравится до сих пор, и уверен, так просто все не закончится. Более того, уверен, что рано или поздно мы согласимся где-нибудь отыграть.

Также я собираюсь продолжать сочинять и выпускать музыку. Безусловно, с гастролями и блужданиями по миру покончено — но, по сути, масштабные туры — это единственное, что мы исключили в будущем для BLACK SABBATH. Как же мы продолжим… пока трудно сказать. Не знаю. Мы это не обсуждали. Что и как будет, я предполагать не могу — но, уверен, где-то что-то все-таки будет. А пока я буду наслаждаться спокойствием, свободой от туровых путешествий и графиков. Планов немало. Предложений тем более. Надо лишь хорошо все продумать — и выбрать из этого списка что-нибудь стоящее».