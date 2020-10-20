Sarah Jezebel Deva об опыте в метал-группах: «Процветали сексизм и травля, и если твоя психика не переносила этого, то что ж, иди в жопу»

Sarah Jezebel Deva, вырастив ребенка и организовав в доме нужное количество котов, снова решила заняться музыкой. Детали пока довольно туманны — зато, очевидно ностальгируя по сцене, Сара активно пишет в фэйсбуке, то вспоминая альбомы со своим участием, то людей, то, к примеру, рассказывая, что в ее метал-карьере пошло не так и на долгое время отвернуло от творчества.

«..Я начала сочинять и записывать музыку в возрасте 15-16 лет. И отправилась на андеграундную сцену с убеждением, что все вокруг честны и относятся друг к другу с добротой и уважением. Большая ошибка. Но я была молода, глупа и неопытна.

Я старательно трудилась, выкладывалась как могла — но 90% процентов музыкантов вокруг были мужчины. Женщин подле себя они воспринимали максимум в роли группи, которые ошиваются вокруг коллективов с целью потрахаться. Что, дамочка пришла, чтобы просто петь или играть на каком-либо инструменте? Да ладно!

Сексизм и травля процветали, и если твоя психика не переносила этого, то что ж, иди в жопу. Особенно если ты всего лишь сессионный участник. Тролли, конечно, могут поржать с этих слов, но кто когда-либо играл в группах, ТОЧНО ЗНАЮТ, что к женщинам ВСЕГДА другое отношение.

На этом фоне я начала больше пить. К году 2006-му качество моих сценических выступлений упало, во многом из-за того самого отношения как «всего лишь сессионщице». Как ведь оно обычно бывает? В команде есть лидер, и все носятся с ним, подтирая королевскую задницу. Остальные — страдайте.

В итоге я тоже испортилась как человек (что неизбежно, если долго находиться в токсичном окружении; пропитываешься сам этим всем), очерствела и, бывало, когда некий самовлюбленный «лидер» опускал очередного музыканта, тоже поддавала пинков проигравшему.

Тем не менее, настал момент, когда терпение лопнуло, и я окончательно устала от лжецов, подлецов, склочников и т.п. Есть, в конце концов, в жизни вещи и получше. Ничего не хочу сказать, я не ангел и никогда не считала себя лучше других, хотя и, скажем, всегда обращалась с фанатами уважительно. Однако годы в соответствующей компании сделали свое дело, я стала циничнее, нетерпимей, порой вела себя неприемлемо — то есть, приемлемо разве что для турового автобуса, но не для людей из внешнего мира — и это стоило мне нескольких близких друзей…

Затем я вышла замуж, родила великолепного малыша, завела двух пушистых котят, и жизнь наладилась. Все стало вдруг хорошо.

Музыкальные предложения я получаю постоянно. Однако… честно, большинство отклонила — ибо были в моей жизни люди, которые отвратили и от музыки, и от концертов. Все это утратило привлекательность. Но, возможно, не навсегда — и я действительно намерена кое-что представить в ближайшем будущем.

..Я ведь хотела петь всегда, с самого детства. Но ты можешь хотеть чего угодно — а всякие идиоты будут за это тебя унижать, опускать. Причем у идиотов, возможно, есть дети — которым, возможно, рассказывают, что буллинг — нехорошо. А затем, уложив отпрысков спать, сами бегут за компьютер и, сидя в трусах в темноте, воображают себя сетевыми героями, строча оскорбительные комментарии и занимаясь той же самой травлей в отношении незнакомых людей… Тех, кто, возможно, лишь начал гнаться за мечтой, делать что-то от души — чтобы тут же наткнуться на хамов и великих критиканов, которые суют свое мнение в каждую дырку в ожидании лайков на свои жалкие комментарии.

Тем не менее, есть и хорошие люди. Хорошие, трудолюбивые музыканты, лишенные эгоизма: Mortiis, Hecate Enthroned, Nader Sadek, некоторые еще — открытые и искренние. Хорошо, что есть.

Ну а я тоже сделаю еще кое-что. К счастью для хейтеров, выступать долго не буду — все-таки семья, ребенок важнее. Да и мое счастье тоже. Как и ваше.

В общем, не знаю, много ли смысла в сказанном, но уж как есть. Суть такова: есть кумиры, которые не заслуживают восхищения. И когда вы хотите понять, почему люди уходят из групп, вспомните слова, что недавно обронил мой друг: «Если б там было хорошо, я бы остался».

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