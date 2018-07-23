Если бы METALLICA и BURZUM были синтвейвом…

..То звучало бы это примерно вот так. Вписавшись в модную ныне ретро-волну некто MusaTariq5 переосмыслил нетленки DEATH, BURZUM, METALLICA и CANDLEMASS в ламповом «карпентеровском» ключе. Ну и получилось вполне себе органично.

, рубрика(и): Быстрые новости

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