Гитарный герой: смотрите, как бразилец играет «Sweet Child O’ Mine» GUNS ‘N ROSES ногами

На музыканта из Бразилии по имени Johnatha Bastos обратили внимание все специализированные гитарные ресурсы: в жизни парню не повезло, у него, считай, нет рук (почему так случилось, из его инстаграма я, признаться, так и не поняла, но травма с самого детства), но этот жизнелюбивый и упрямый тип не только играет на синтезаторе культями, но и освоил гитарный шред… при помощи ног.

Смотрите, например, как он исполнил целиком хит «Sweet Child O’ Mine» GUNS ‘N ROSES. Мне кажется, этот ролик можно пересматривать как мотивационный — всякий раз, когда решите, что жизнь скучна и хренова.

Ну и, конечно, поставьте парню в соцсетях пару лайков — такая целеустремленность определенно заслуживает уважения и похвалы.

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