Гитарный герой: смотрите, как бразилец играет «Sweet Child O’ Mine» GUNS ‘N ROSES ногамиБлог
На музыканта из Бразилии по имени Johnatha Bastos обратили внимание все специализированные гитарные ресурсы: в жизни парню не повезло, у него, считай, нет рук (почему так случилось, из его инстаграма я, признаться, так и не поняла, но травма с самого детства), но этот жизнелюбивый и упрямый тип не только играет на синтезаторе культями, но и освоил гитарный шред… при помощи ног.
Смотрите, например, как он исполнил целиком хит «Sweet Child O’ Mine» GUNS ‘N ROSES. Мне кажется, этот ролик можно пересматривать как мотивационный — всякий раз, когда решите, что жизнь скучна и хренова.
Ну и, конечно, поставьте парню в соцсетях пару лайков — такая целеустремленность определенно заслуживает уважения и похвалы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
Читайте также:
- «Пандемический оркестр» из 160 человек сыграл классику IRON MAIDEN
- Вокалистка INFECTED RAIN записала кавер на TATU
- DEICIDE выпустили панк-кавер
- SCOUR записали кавер BATHORY
- Tom Gabriel Fischer: «METALLICA сыграли кавер CELTIC FROST, и это было унизительно»
- Мужик исполнил кавер LAMB OF GOD автоматными очередями
- MOTLEY CRUE записали кавер на хит Мадонны «Like A Virgin»
- Если бы METALLICA и BURZUM были синтвейвом…
- GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
- Три метал-кавера песен Леонарда Коэна. В память о маэстро
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Гитарный герой: смотрите, как бразилец играет «Sweet Child O’ Mine» GUNS ‘N ROSES ногами
-
Умер вокалист FLESHCRAWL Sven Gross
-
Сегодня Лесли Найфа из GODS TOWER будут судить за оскорбление чиновника
-
MACHINE HEAD возвращаются в боевую форму? Слушаем новый миник группы «Arrows In Words From The Sky»
-
Vince Neil из MOTLEY CRUE вернулся на фестивальную сцену, но что-то пошло не так…
-
Скандал вокруг David Ellefson не унимается. Так что это все-таки было?
-
Стоит ли пускать на концерты невакцинированных?
-
SKEPTICISM выпускают новый альбом
-
Wacken Open Air отменен; Brutal Assault предлагает альтернативный вариант
-
SATYRICON «озвучат» картины Эдварда Мунка
Он ногами играет лучше чем некоторые руками.