Вокалистка INFECTED RAIN записала кавер на TATU

Хотя о группе ТАТУ, когда-то бывшей хитом номер один российского шоубиза, сейчас мало кто вспоминает (сольные проекты ее экс-участниц мало кому интересны; кроме того, одна упоролась по христианству, вторая — по исламу), в мире еще остались желающие перепеть бестселлеры начала нулевых. Так, вокалистка INFECTED RAIN Lena Scissorhands записала с Nika Comet из CHASE THE COMET кавер на «All The Things She Said». С клипом.