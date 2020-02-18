Вокалистка INFECTED RAIN записала кавер на TATU

Хотя о группе ТАТУ, когда-то бывшей хитом номер один российского шоубиза, сейчас мало кто вспоминает (сольные проекты ее экс-участниц мало кому интересны; кроме того, одна упоролась по христианству, вторая — по исламу), в мире еще остались желающие перепеть бестселлеры начала нулевых. Так, вокалистка INFECTED RAIN Lena Scissorhands записала с Nika Comet из CHASE THE COMET кавер на «All The Things She Said». С клипом.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Дед аким 18.02.2020 в 18:38

    Клип слишком простенький, без бюджета, без откровенных сцен, а кавер понравился

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  2. Diamond 18.02.2020 в 21:40

    А мне больше видео понравилось: симпатичные девчонки, татухи)). Хотя он скорее напомнил клип Максим из тех же нулевых, нежели Тату.
    А вот сам кавер по-моему так себе.. Мне кажется, его можно было сделать куда мощней, жестче и экпрессивней…

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